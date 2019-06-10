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Праздничная программа, посвященная Дню России 12 июня 14:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

12 июня Культурный центр «Зеленоград» приглашает жителей города на праздничную программу «Любимая, свободная, единая!», посвященную Дню России. В программе: концертная программа творческих коллективов Культурного центра «Зеленоград», мастер-классы, детская анимационная программа, лазерный тир, дартс, аквагрим, химическое шоу. Начало в 14:00. Вход свободный.

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