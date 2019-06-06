Говорят, что самые яркие природные явления в Японии — это цветение сакуры («ханами») в марте-апреле и «момидзи» — сезон красных клёнов в октябре-ноябре. Именно эти моменты можно будет увидеть на фотовыставке. Во время своих поездок по Японии Андрей Витальевич побывал на Миядзиме и Сикоку, в Киото, Наре и, конечно, в столице страны — Токио. Как обычно, жанры не ограничиваются пейзажами природы, вы увидите и портреты, и жанровые сцены, и натюрморты, и самобытную японскую архитектуру, — от взгляда фотохудожника не ускользнула ни одна деталь.