Фотовыставка Андрея Добрынина «Путешествие по Японии» пройдет в Культурном центре «Зеленоград» с 1 по 27 июня. 2018-2019 объявлены перекрестными годами России и Японии. Поэтому в этом году ежегодная выставка фотографий Андрея Добрынина будет посвящена Стране восходящего солнца. Время работы фотовыставки с 10:00 до 21:00. Вход свободный.
Андрей Добрынин жил и работал в Зеленограде, много путешествовал и любил делиться своими фотонаходками с другими. Жители и гости города могли любоваться лучшими из его кадров на ежегодных фотовыставках, начиная с 2003 года. Этот год не стал исключением, мы приглашаем всех посмотреть на Японию глазами талантливого фотографа.
Говорят, что самые яркие природные явления в Японии — это цветение сакуры («ханами») в марте-апреле и «момидзи» — сезон красных клёнов в октябре-ноябре. Именно эти моменты можно будет увидеть на фотовыставке. Во время своих поездок по Японии Андрей Витальевич побывал на Миядзиме и Сикоку, в Киото, Наре и, конечно, в столице страны — Токио. Как обычно, жанры не ограничиваются пейзажами природы, вы увидите и портреты, и жанровые сцены, и натюрморты, и самобытную японскую архитектуру, — от взгляда фотохудожника не ускользнула ни одна деталь.
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