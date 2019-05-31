В первый день лета, самого солнечного сезона, 1 июня, в 17:00 состоится экскурсия по самому солнечному району Москвы — городу Зеленограду. Экскурсия будет проведена на электросамокатах и рассчитана на 2-2,5 часа. Есть возможность аренды электросамоката. Обязательная регистрация и предоплата при аренде электросамоката. Стоимость с арендой электросамоката — 1600 рублей, а на своём транспорте — 400 рублей. Место встречи: Крюковская площадь, под эстакадой перед выходами с платформы.
Зеленоград — город-мечта из 1960-х, здесь в первые десятилетия опробовали самые передовые концепции в архитектуре и градостроительстве, это город-лес, город молодых, советский ответ Кремниевой долине. Конечно, не всё удалось воплотить, что-то осталось в намётках, а что-то поражает до сих пор. На примере Зеленограда поговорим о 1960-х, в целом. Что хотели и к чему пришли.
Эту экскурсия будет проведена инновационно — на электросамокатах, доступных в аренду благодаря партнёрам из FastMotion. Можно взять электросамокат в аренду (его привезут вам к началу экскурсии и заберут в конце) или же присоединиться на своем электросамокате или велосипеде.
Стоимость с арендой электросамоката — 1600 рублей, а на своём транспорте — 400 рублей.
Обязательная регистрация по ссылке и предоплата, если вам нужно арендовать самокат.
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