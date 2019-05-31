Зеленоград — город-мечта из 1960-х, здесь в первые десятилетия опробовали самые передовые концепции в архитектуре и градостроительстве, это город-лес, город молодых, советский ответ Кремниевой долине. Конечно, не всё удалось воплотить, что-то осталось в намётках, а что-то поражает до сих пор. На примере Зеленограда поговорим о 1960-х, в целом. Что хотели и к чему пришли.

Эту экскурсия будет проведена инновационно — на электросамокатах, доступных в аренду благодаря партнёрам из FastMotion. Можно взять электросамокат в аренду (его привезут вам к началу экскурсии и заберут в конце) или же присоединиться на своем электросамокате или велосипеде.

Стоимость с арендой электросамоката — 1600 рублей, а на своём транспорте — 400 рублей.

Обязательная регистрация по ссылке и предоплата, если вам нужно арендовать самокат.