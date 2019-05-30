Весь этот богатый опыт группа вложила в создание юбилейной концертной программы, которой хочет поделиться со зрителями в городах России. После старта в Москве концерты юбилейного тура «Кватро» пройдут в городе Зеленоград. Гостей ждет яркое вокальное шоу, живые эмоции и полюбившиеся слушателям хиты: «Скажите, девушки, подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Выйду ночью в поле с конем», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Памяти Caruso» и другие.

Феномен группы «Кватро» заключается в редком умении вдохнуть новую жизнь в знакомые и любимые произведения, придать им уникальное звучание и неповторимый колорит. За этот талант, профессионализм и вокальное мастерство блестящих выпускников академии хорового искусства имени А. В. Свешникова полюбили во всем мире. А теперь и у жителей Зеленограда есть шанс увидеть и услышать их лично.