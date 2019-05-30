Юбилейный концерт группы «Кватро» пройдет 16 июня в Культурном центре «Зеленоград». Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей. Концерт произведет незабываемое впечатление на самых искушённых слушателей. Подарит чудесное настроение, красоту души и наполнит счастьем сердца. Юбилейный тур группы «Кватро» — прекрасный подарок всем любителям музыки.
Вокальная группа «Кватро» отмечает юбилей — 15 лет творческой деятельности. Что такое 15 лет «Кватро» на сцене и в жизни? Это 100 авторских музыкальных проектов, более 1000 песен, 1500 концертов и более 500 000 зрителей. Студийные альбомы, среди которых «Советские шлягеры», «Шедевры русского романса», «Classical», альбом духовной музыки «Тебе поем», «Песни Победы», рождественский альбом «Русская зима» и другие. Работа с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступления на крупнейших мировых концертных площадках с такими мастерами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон, Дмитрий Хворостовский и другие.
Весь этот богатый опыт группа вложила в создание юбилейной концертной программы, которой хочет поделиться со зрителями в городах России. После старта в Москве концерты юбилейного тура «Кватро» пройдут в городе Зеленоград. Гостей ждет яркое вокальное шоу, живые эмоции и полюбившиеся слушателям хиты: «Скажите, девушки, подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Выйду ночью в поле с конем», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Памяти Caruso» и другие.
Феномен группы «Кватро» заключается в редком умении вдохнуть новую жизнь в знакомые и любимые произведения, придать им уникальное звучание и неповторимый колорит. За этот талант, профессионализм и вокальное мастерство блестящих выпускников академии хорового искусства имени А. В. Свешникова полюбили во всем мире. А теперь и у жителей Зеленограда есть шанс увидеть и услышать их лично.
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