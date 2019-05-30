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Городской пленэр «Мой любимый город» на Школьном озере 3 - 7 июня Клуб "Радуга" (корпус 1013А) Возраст 6+

Клуб «Радуга» Культурного центра «Зеленоград» приглашает любителей рисования на живописный берег в западной части Школьного озера, где с 3 по 7 июня пройдет пленэр «Мой любимый город». Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. При этом все необходимые инструменты и материалы предоставляет организатор мероприятия. Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга». Начало в 15:00.

В течение пяти дней участники пленэра будут знакомиться с особенностями работы на природе — организацией рабочего места, выбором композиции и формата работы, работой с цветом и светом, законами воздушной перспективы и многим другим, а также выполнят несложные зарисовки пейзажных мотивов.

В случае дождя гости приглашаются в корпус 1013А.

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