Клуб «Радуга» Культурного центра «Зеленоград» приглашает любителей рисования на живописный берег в западной части Школьного озера, где с 3 по 7 июня пройдет пленэр «Мой любимый город». Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. При этом все необходимые инструменты и материалы предоставляет организатор мероприятия. Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга». Начало в 15:00.