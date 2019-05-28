Каждую пятницу, с 7 июня, в течение всего лета на открытой площадке перед Культурным центром «Зеленоград» будут проходить танцевальные вечера парных танцев.

Культурный центр приглашает всех, кто хочет быть в прекрасной физической форме и получить массу приятных эмоций, познакомиться с новыми друзьями и просто хорошо провести время под открытым небом.

Приходить на дискотеки необходимо в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве. Вход свободный. Начало в 20:00.