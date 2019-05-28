Каждую пятницу, с 7 июня, в течение всего лета на открытой площадке перед Культурным центром «Зеленоград» будут проходить танцевальные вечера парных танцев.
Культурный центр приглашает всех, кто хочет быть в прекрасной физической форме и получить массу приятных эмоций, познакомиться с новыми друзьями и просто хорошо провести время под открытым небом.
Приходить на дискотеки необходимо в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве. Вход свободный. Начало в 20:00.
Хастл — парный импровизационный танец, который можно танцевать на любой вечеринке или на улице, под любую музыку, в любом темпе, с произвольным партнером. Его основные элементы взяты из различных танцев — бальных, клубных латиноамериканских, свинга, рок-н-ролла и других. Хастл достаточно простой танец, не требующий предварительной танцевальной подготовки, которому легко и быстро может обучиться любой желающий вне зависимости от возраста.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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- Магазин "Я сама"
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