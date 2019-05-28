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Хастл-дискотека 7 июня 20:00-22:00,14 июня 20:00-22:00,21 июня 20:00-22:00,28 июня 20:00-22:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

Каждую пятницу, с 7 июня, в течение всего лета на открытой площадке перед Культурным центром «Зеленоград» будут проходить танцевальные вечера парных танцев.

Культурный центр приглашает всех, кто хочет быть в прекрасной физической форме и получить массу приятных эмоций, познакомиться с новыми друзьями и просто хорошо провести время под открытым небом.

Приходить на дискотеки необходимо в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве. Вход свободный. Начало в 20:00.

Хастл — парный импровизационный танец, который можно танцевать на любой вечеринке или на улице, под любую музыку, в любом темпе, с произвольным партнером. Его основные элементы взяты из различных танцев — бальных, клубных латиноамериканских, свинга, рок-н-ролла и других. Хастл достаточно простой танец, не требующий предварительной танцевальной подготовки, которому легко и быстро может обучиться любой желающий вне зависимости от возраста.

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