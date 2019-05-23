Если ты слышал о нем и если не слышал, но хочешь почувствовать себя самым настоящим актером, разыграть импровизационные сценки или, быть может, побыть зрителем, а главное, конечно, повеселиться и просто здорово провести время, тогда тебя ждут в воскресенье, 26 мая, в КЦ «Зеленоград». Приходи сам и приводи друзей / подруг / пап / мам / бабушек / дедушек / собак / кошек! Хотя, возможно, собак и кошек лучше оставить дома…