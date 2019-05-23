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Интерактивная программа «Культурная импровизация» 26 мая 14:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Культурный центр Зеленоград 26 мая приглашает на Игру «Импровизация», по мотивам известного одноименного телешоу. Ты видел это по телевизору и мечтал попробовать… Без сценария, все создается прямо здесь и сейчас… Смех, веселье, непринужденность… а что еще нужно?! Начало в 14:30. Вход свободный.

Если ты слышал о нем и если не слышал, но хочешь почувствовать себя самым настоящим актером, разыграть импровизационные сценки или, быть может, побыть зрителем, а главное, конечно, повеселиться и просто здорово провести время, тогда тебя ждут в воскресенье, 26 мая, в КЦ «Зеленоград». Приходи сам и приводи друзей / подруг / пап / мам / бабушек / дедушек / собак / кошек! Хотя, возможно, собак и кошек лучше оставить дома…

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