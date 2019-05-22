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Встреча члена сборной России по биатлону Матвея Елисеева с болельщиками 26 мая 14:30 Культурный центр "Доброволец" (корпус 514а)

26 мая в 14:30 в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) состоится встреча члена сборной России по биатлону Матвея Елисеева с болельщиками. У всех желающих будет возможность сфотографироваться со спортсменом, получить автограф и задать вопросы. Вход свободный, регистрация не требуется.

Матвей Елисеев, являющийся воспитанником зеленоградского спорта, уже в течение нескольких лет представляет нашу страну на Кубке мира по биатлону. В минувшем сезоне он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером чемпионата Европы в гонке преследования, чемпионом России в спринте и занял 29-е место среди лучших биатлонистов планеты в общем зачете Кубка мира.

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