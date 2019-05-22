Матвей Елисеев, являющийся воспитанником зеленоградского спорта, уже в течение нескольких лет представляет нашу страну на Кубке мира по биатлону. В минувшем сезоне он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером чемпионата Европы в гонке преследования, чемпионом России в спринте и занял 29-е место среди лучших биатлонистов планеты в общем зачете Кубка мира.