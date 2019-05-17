21 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева проведет встречу с предпринимательским сообществом Зеленограда. Основная тема встречи — «Проблемы предпринимателей в области имущественно-земельных отношений». Приглашают всех желающих предпринимателей Зеленограда принять участие в мероприятии. Встреча пройдет на площадке «Корпорации развития Зеленограда» по адресу: улица Юности, дом 8. Начало в 15:00.
Среди вопросов, которые будут подниматься на встрече:
- возвращение возможности установления льготной ставки аренды помещений;
- проблематика увеличения кадастровой стоимости объекта при проведении работ по реконструкции помещений;
- необходимость внесения изменений в кадастровую характеристику объекта при изменении профиля деятельности в случае нахождения помещения в залоге. Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
В мероприятии примут участие бизнесмены округа и представители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Москвы. Подтвердили свое участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры Москвы, ФНС и ГБУ «Малый бизнес Москвы».
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