Приглашаем на концерт популярной классической музыки с джазовой импровизацией на тему детских мультфильмов!



Все участники будут увлечены звуками саксофона и фортепиано, с удовольствием «угадают мелодию», а ритмические музыкальные задачки, предлагаемые исполнителями, превратят концерт в единую импровизацию Дуэта Алексея Петрова и Юрия Персианова с заломом.

Алексей Петров выступал в лучших залах России, его сольные концерты проходили в США, Японии, Латинской Америке, Англии, Германии, Словении,Франции и Грузии. Алексей участвует в программах известных симфонических коллективов, в том числе Московского Государственного Симфонического Оркестра, Trier Stadt, Federal Way Symphony, Trinity Orchestra Harrow, Aurelian symphony, RCM Sinfonietta, Slough Philharmony orchestra, Симфонического оркестра Монтевидео.

Юрий Персианов работал в Государственном концертном оркестре духовых инструментов им. В. Н. Еждика, в концерте-спектакле Валентины Толкуновой «Как быть счастливой», в мюзикле «Любовь и Шпионаж» (композитор М. Дунаевский, в главных ролях Лариса Долина и Дмитрий Харатьян), в концертной программе Ирины Богушевской «Тайный сад». В составе различных современных коллективов выступал на фестивалях «Усадьба Джаз», пикник «Афиша»; «ВДОХ» и других масштабных мероприятиях г. Москвы.

Дуэт Персианова и Петрова постоянно ищет новые формы для передачи музыкальных мыслей и настроений, доступных разновозрастной аудитории слушателей. Концерты обрамлены тонким юмором и фактами из истории музыки, проходят в форме непринужденной беседы, где каждый зритель становится сопричастным происходящему на сцене.

Для малышей организована ползательно-рисовательная зона. Пространство будет приспособлено для свободного перемещения детей, а рассадка организована как на стулья, так и на ковёр с подушками.

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