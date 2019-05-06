День издательства «Самокат» пройдет в Культурном центре «Зеленоград» 19 мая. В программе: книжная ярмарка, творческие встречи, мастер-классы. Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников. Начало в 10:00. Вход свободный. На некоторые мастер-классы возможна предварительная регистрация.
10:00 — 18:00 — книжная ярмарка со специальной скидкой и консультации по подбору книг
по расписанию — дополнительные активные мероприятия
Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями. Но назвать издательство «детским», и, тем самым, обрисовать круг читателей — было бы неверно. «Самокат» издает литературу интеллектуальную и психологическую, которая интересна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют многие книги для работы над личными и семейными проблемами. Подробности и информациях о книгах — на сайте издательства samokatbook.ru!
Что будет (программа — чуть позже):
- Квест по увлекательной книге «История Cтарой квартиры» с призами
- Мастер-классы, связанные с книгами-новинками: в частности, по книге «Маскарад» Дагмар Урбанковой (будем делать персонажей книги в технике коллажа и сочинять про них двустишия) и по книге «Театр» (будем делать кукол-марионеток или перчаточных кукол)
- Творческие встречи
- Чтения, настольные спектакли по книгам-новинкам
Программа разрабатывается! Будет объявлена регистрация на участие в мероприятиях Дня!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
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