10:00 — 18:00 — книжная ярмарка со специальной скидкой и консультации по подбору книг

по расписанию — дополнительные активные мероприятия

Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями. Но назвать издательство «детским», и, тем самым, обрисовать круг читателей — было бы неверно. «Самокат» издает литературу интеллектуальную и психологическую, которая интересна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют многие книги для работы над личными и семейными проблемами. Подробности и информациях о книгах — на сайте издательства samokatbook.ru!

Что будет (программа — чуть позже):

Квест по увлекательной книге «История Cтарой квартиры» с призами

Мастер-классы, связанные с книгами-новинками: в частности, по книге «Маскарад» Дагмар Урбанковой (будем делать персонажей книги в технике коллажа и сочинять про них двустишия) и по книге «Театр» (будем делать кукол-марионеток или перчаточных кукол)

Творческие встречи

Чтения, настольные спектакли по книгам-новинкам

Программа разрабатывается! Будет объявлена регистрация на участие в мероприятиях Дня!