Комментировать
День издательства «Самокат» 19 мая 10:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 5+

День издательства «Самокат» пройдет в Культурном центре «Зеленоград» 19 мая. В программе: книжная ярмарка, творческие встречи, мастер-классы. Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников. Начало в 10:00. Вход свободный. На некоторые мастер-классы возможна предварительная регистрация.

10:00 — 18:00 — книжная ярмарка со специальной скидкой и консультации по подбору книг
по расписанию — дополнительные активные мероприятия

Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями. Но назвать издательство «детским», и, тем самым, обрисовать круг читателей — было бы неверно. «Самокат» издает литературу интеллектуальную и психологическую, которая интересна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют многие книги для работы над личными и семейными проблемами. Подробности и информациях о книгах — на сайте издательства samokatbook.ru!

Что будет (программа — чуть позже):

  • Квест по увлекательной книге «История Cтарой квартиры» с призами
  • Мастер-классы, связанные с книгами-новинками: в частности, по книге «Маскарад» Дагмар Урбанковой (будем делать персонажей книги в технике коллажа и сочинять про них двустишия) и по книге «Театр» (будем делать кукол-марионеток или перчаточных кукол)
  • Творческие встречи
  • Чтения, настольные спектакли по книгам-новинкам

Программа разрабатывается! Будет объявлена регистрация на участие в мероприятиях Дня!

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама