30 апреля управление МЧС по Зеленограду приглашает всех на праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России. Начало в 15:00 на площади Юности.
В программе:
- выставка пожарно-спасательной техники;
- показательные аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортном происшествии;
- интерактивные площадки для детей, где, например, можно будет примерить боевую форму пожарного;
- стрельба по мишеням из пожарного ствола;
- полевая кухня;
- выступления музыкальных коллективов и многое другое.
Будет интересно и увлекательно.
Как найти. Праздничная площадка расположена недалеко от парковки напротив магазина «Перекресток».
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