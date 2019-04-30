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Праздник в честь 370-летия пожарной охраны: стрельба из пожарного ствола, спасательные работы, полевая кухня 30 апреля Зеленоград, площадь Юности

30 апреля управление МЧС по Зеленограду приглашает всех на праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России. Начало в 15:00 на площади Юности.

В программе:

  • выставка пожарно-спасательной техники;
  • показательные аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортном происшествии;
  • интерактивные площадки для детей, где, например, можно будет примерить боевую форму пожарного;
  • стрельба по мишеням из пожарного ствола;
  • полевая кухня;
  • выступления музыкальных коллективов и многое другое.

Будет интересно и увлекательно.

Как найти. Праздничная площадка расположена недалеко от парковки напротив магазина «Перекресток».

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