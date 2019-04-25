4 мая Культурный центр «Зеленоград» приглашает всех желающих на Открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы. Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе в фойе 1-го этажа. Начало в 15:00. Вход свободный.
Контроль времени — 5 минут на партию для каждого игрока. В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители. Все они смогут посоревноваться в умении играть в шахматы. Важное уточнение — турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет.
Организаторами турнира выступают Культурный центр «Зеленоград» и Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Талисман».
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.