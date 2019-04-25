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Шахматный турнир, посвященный Дню Победы 4 мая 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

4 мая Культурный центр «Зеленоград» приглашает всех желающих на Открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы. Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе в фойе 1-го этажа. Начало в 15:00. Вход свободный.

Контроль времени — 5 минут на партию для каждого игрока. В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители. Все они смогут посоревноваться в умении играть в шахматы. Важное уточнение — турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет.

Организаторами турнира выступают Культурный центр «Зеленоград» и Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Талисман».

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