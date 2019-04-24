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Весенний праздник предпрофессионального образования и науки в школе 1557 27 апреля 10:00 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557" (корпус 344А) Возраст 14+

Школа 1557 имени П.Л. Капицы (корпус 344а) приглашает на весенний праздник предпрофессионального образования и науки, который пройдет 27 апреля. На мероприятии представят все возможности для старшеклассников — предпрофессиональные классы и лаборатории, проекты и кружки. Приглашаются ученики 9-х классов и их родители. Начало в 10:00.

Желающим принять участие в празднике необходимо пройти предварительную регистрацию.

На празднике расскажут о возможностях предпрофессиональных проектов (инженерный/медицинский/академический/IT/новый педагогический классы) в современной московской школе, покажут инженерные, медицинские, курчатовские лаборатории. Пройдут консультации с руководителями проектов и администрацией школы.

Гости праздника станут участниками акции «Дети — детям», познакомятся с наиболее интересными проектами обучающихся робототехнике, узнают, как в школе 1557 работают кружки по математике и физике.

На мероприятии можно будет пообщаться с авторами проектов, ставших победителями, призерами и финалистами городской Курчатовской и инженерной конференции — ведущих научных мероприятий для школьников столицы. Авторы собственных научно-исследовательских проектов получат эксклюзивную возможность проконсультироваться со специалистами в Курчатовской лаборатории школы.

Для всех желающих пройдет мини-экскурсия в музейном уголке П.Л. Капицы. Для поклонников литературного творчества будет открыта литературная гостиная, а внимание любознательных привлечёт презентация проекта «Мой район в годы войны» и профориентационный тренинг.

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