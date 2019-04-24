На празднике расскажут о возможностях предпрофессиональных проектов (инженерный/медицинский/академический/IT/новый педагогический классы) в современной московской школе, покажут инженерные, медицинские, курчатовские лаборатории. Пройдут консультации с руководителями проектов и администрацией школы.

Гости праздника станут участниками акции «Дети — детям», познакомятся с наиболее интересными проектами обучающихся робототехнике, узнают, как в школе 1557 работают кружки по математике и физике.

На мероприятии можно будет пообщаться с авторами проектов, ставших победителями, призерами и финалистами городской Курчатовской и инженерной конференции — ведущих научных мероприятий для школьников столицы. Авторы собственных научно-исследовательских проектов получат эксклюзивную возможность проконсультироваться со специалистами в Курчатовской лаборатории школы.

Для всех желающих пройдет мини-экскурсия в музейном уголке П.Л. Капицы. Для поклонников литературного творчества будет открыта литературная гостиная, а внимание любознательных привлечёт презентация проекта «Мой район в годы войны» и профориентационный тренинг.