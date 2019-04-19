20 апреля в 11:00 на Школьном озере (площадка около корпуса 1013) пройдет детский экологический праздник «На крыльях весны», посвященный Дню весны и прилету птиц. Для всех желающих на экоплощадке будет работать творческая «пернатая» эко-мастерская по изготовлению нарядных птичек из ткани и ниток, а также игра «Лесной лабиринт». Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 735-55-56.
В этот же день в городе будет проходить весенний субботник. Тех, кто хочет помочь в уборке берегов Школьного озера от мусора, управа приглашает сделать это с 10:00 до 11:00, перед праздником.
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