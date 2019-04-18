19 апреля НИУ МИЭТ организует открытый микрофон для предпринимателей. Каждый гость сможет рассказать про свой проект, поделиться идеей, услышать обратную связь, найти новые контакты, пообщаться с единомышленниками и отлично провести время. Место проведения: Bar Sova. Время проведения: 18:30—21:00. Вход — бесплатный по предварительной регистрации.
С пятиминутными презентациями своих проектов и идей могут выступить все желающие, другие гости и эксперты дадут вам обратную связь, зададут важные вопросы и помогут по-другому взглянуть на проект. После всех выступлений участники продолжат общение в неформальной обстановке за поеданием пиццы. Да здравствует нетворкинг!
- действующих предпринимателей, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов;
- людей с идеями, которые хотят понять дальнейшие шаги по реализации проекта и уточнить живучесть бизнес-идеи;
- проекты, которым нужен грамотный фидбэк и профессиональная подсказка в решении проблем (например — нет продаж или партнера, не можете определиться с клиентским сегментом и т.д);
- экспертов, которым интересно работать с проектами, делиться своей экспертизой и задавать правильные вопросы;
- инвесторов и представителей венчурных фондов, которые ищут перспективные компании для вложений;
- специалистов, которые хотят работать в стартапе, потому что это драйв и большое пространство для профессионального роста;
- студентов, заинтересованных в стажировке в стартапе;
- всех, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.
Вход — бесплатный по предварительной регистрации.
- Если вы решились выступать с проектом, просим вас зарегистрироваться в качестве спикера, подготовить презентацию о своем проекте или идее проекта (например, по шаблону) и прислать на mic@miee.ru
- Организатор может просить участника внести правки в презентацию для питча или отказать в участии.
- Презентация должна быть на русском языке. Имейте в виду, что на питч отводится 5 минуты.
Контактное лицо: начальник Молодёжного инновационного центра МИЭТ Дмитрий Огородов, моб. тел. +7(925)613-40-42.
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