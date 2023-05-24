Библионочь в Зеленограде — Маша Трауб, Родион Лапенко, мафия в полночь и другие. 27 мая в библиотеке в корпусе 1462 27 мая 19:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 16+

Ежегодная акция «Библионочь» состоится в субботу, 27 мая, в библиотеке в корпусе 1462. В программе встречи с писателями, музыкантами и художниками, игры, мастер-классы и концерты.

Встреча с писательницей Машей Трауб

Маша Трауб — автором более 30 книг прозы и двух детских книг. Романы Маши Трауб по большей части посвящены темам материнства и образу жизни российского среднего класса, возможно поэтому книги Маши являются одними из любимых у посетительниц зеленоградских библиотек разных возрастов.

На встрече автор представит новинку — захватывающую детективную историю «Всё, что произошло в отеле». После презентации книги Маша поделится источниками своего вдохновения, расскажет о том, из каких жизненных мелочей могут рождаться целые романы и ответит на вопросы. В финале встречи состоится автограф-сессия и у каждого посетителя будет возможность сфотографироваться с писательницей.

Начало в 19:30
Регистрация по ссылке

Творческая встреча и мастер-класс с художником Родионом Лапенко

«Путь художника» — это история художника-самоучки, который своим примером хочет показать людям, что в современном мире заниматься любимым делом можно и нужно по зову сердца — даже при отсутствии художественного образования (и страхе высоты). На встрече Родион не просто поделится своей историей, но и вдохновит гостей на создание собственных шедевров прямо в стенах библиотеки.

Родион родился в большой творческой семье и с самого раннего детства ходил с карандашом и блокнотом в руках. На сегодняшний день специального художественного образования не имеет. После окончания учебы написал свою первую картину и вдохновляется этим процессом по сей день. Интересный факт — часть работ автора на данный момент находится в частной коллекции в Испании наряду с работами известного каталонского художника Жоана Миро.

Начало в 21:00
Регистрация по ссылке

Масте-класс «Коллаж с великими» студии мультимедиа и коллажа ArtCollaboRussian

Cовременные мультимедийные художницы Дарья Потапова и Лана Глюк проведут мастер-класс по коллажу для всех желающих. Творческая встреча приурочена к выставке аналоговых коллажных портретов знаменитых писателей «Творим с Великими», главной целью которой было не передать визуальное сходство, а почувствовать настроение того или иного творческого человека.

Коллажная техника — особый вид творчества, раскрепощающий и помогающий снять блоки, раскрыть таланты и внутренний потенциал, а чуткое руководство и небольшой экскурс в историю проекта от руководителей мастер-класса дадут возможность приобщиться к высокому искусству. Художницы создают свои коллажи в смешанной технике, используя артефакты массмедиа: печатные издания (списанные книги и журналы, газеты, рекламные буклеты и каталоги), крафт-бумагу и упаковочный картон, обои, краски, ткани и т. п.

Начало в 21:00
Без регистрации

Концерт музыкантов Игоря Лазарева и Леры Нидл «До пепла»

После часовой музыкальной программы артисты приоткроют завесы тайны над тем, как рождается музыка. Беседа со зрителями вперемешку с короткими иллюстрациями в виде фрагментов песен продемонстрирует процесс рождения записи от замысла до реализации в альбоме.

Игорь — фронтмен группы Ulitka (известная также по более раннему названию «Улитка На Жгучем Перце»). Сейчас реализует сольный проект ФAZA, музыку которого можно услышать в саундтреках документальных фильмов и сопровождении модных показов. Проект является своеобразной творческой лабораторией. С 2015 года Игорь играет в популярной группе «Джанго» Алексея Поддубного, которая является постоянным участником крупнейшего российского музыкального рок-фестиваля «Нашествие». Во время Чемпионата Мира по футболу 2018 года в Москве музыканты группы записали и исполнили гимн болельщиков чемпионата.

Лера Нидл (Lera Needle) — молодая перспективная исполнительница и автор песен, работающая в жанре поп-рок. В 2020 году совместно с группой ФAZA записала песню «Забудь меня» и выпустила одноименный клип. В январе 2022 года под именем Lera Needle выпустила свой дебютный альбом «До пепла», а на песню «Плутон» из этого альбома был снят видеоклип. Сама Лера описывает свою музыку так: «вдумчивая, безграничная, неуемная».

Начало в 22:00
Регистрация по ссылке

Мафия в библиотеке

В завершение акции «Библионочь» состоится ночной сеанс сюжетно-ролевой игры «Мафия» — запутанные детективные расследования, бурные дискуссии и ламповая ночная атмосфера. Главная задача — распознать настоящие и фальшивые эмоции игроков, находящихся рядом, но при этом не забыть, что необходимо доказать свою невиновность и не раскрыть личность.
Игра базируется, прежде всего, на общении, на обсуждениях между участниками. Цель игры — выжить своей командой. Процессом игры руководит ведущий. Никогда не играли в «Мафию»? Не переживайте — правила просты, ждут и новичков, и опытных игроков.

Начало: 00:00
Бесплатно. Без регистрации

Другие события «Библионочи»

Полная программа «Бибилионочи» — здесь.

Справки по телефону: 8-499-736-20-74.

Все мероприятия организаторы рекомендуют к посещению с 16 лет, а те, которые начинаются после 22 часов — даже с 18. На мероприятия после 22:00 дети и подростки допускаются строго в присутствии родителей.

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Метки:
библиотека, Библиотека театра и кино №252
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