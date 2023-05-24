Игорь — фронтмен группы Ulitka (известная также по более раннему названию «Улитка На Жгучем Перце»). Сейчас реализует сольный проект ФAZA, музыку которого можно услышать в саундтреках документальных фильмов и сопровождении модных показов. Проект является своеобразной творческой лабораторией. С 2015 года Игорь играет в популярной группе «Джанго» Алексея Поддубного, которая является постоянным участником крупнейшего российского музыкального рок-фестиваля «Нашествие». Во время Чемпионата Мира по футболу 2018 года в Москве музыканты группы записали и исполнили гимн болельщиков чемпионата.

Лера Нидл (Lera Needle) — молодая перспективная исполнительница и автор песен, работающая в жанре поп-рок. В 2020 году совместно с группой ФAZA записала песню «Забудь меня» и выпустила одноименный клип. В январе 2022 года под именем Lera Needle выпустила свой дебютный альбом «До пепла», а на песню «Плутон» из этого альбома был снят видеоклип. Сама Лера описывает свою музыку так: «вдумчивая, безграничная, неуемная».

Начало в 22:00

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