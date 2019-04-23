Кулинарные мастер-классы для детей, пасхальная торговля и небольшие концерты — представляем программу весеннего фестиваля, который пройдет на площади Юности с 25 апреля по 5 мая.
Продавать будут в основном сувениры и фермерские продукты — мёд, мясные и рыбные изделия, сыры, выпечку. Пять процентов выручки пойдет благотворительным фондам.
Кулинарные мастер-классы будут проходить каждый день с 15:00 до 18:45 по будням и с 12:00 до 18:45 по выходным в специальном павильоне (обычно он находится ближе к карусели). Детей научат печь яблочный пирог, готовить гречневую кашу, творожную пасху с изюмом, а также толокно по старинному рецепту. Расписание мастер-классов
Концерты на сцене будут проходить с 28 апреля (Пасха) по 5 мая с 17:00 до 19:00 ежедневно.
- Фолк-артель «Слобода» выступит 28 апреля, 2 и 3 мая в 17:00, 4 мая в 18:00.
- Алексей Петрухин и группа «Губерния» — 28 апреля и 1 мая в 18:00
- Ансамбль «Любо-мило» — 29 и 30 апреля в 17:00
- Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест» — 1 и 4 мая в 17:00, 2 и 5 мая в 18:00
- Детская хоровая капелла «Виктория» — 30 апреля в 18:00
- Фолк-певица Анна Сизова — 29 апреля в 18:00
- Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной — 3 апреля в 18:00
- Камерный хор «Московские певчие» — 5 мая в 17:00
Аниматоров и детские развлечения тоже обещают, но пока без конкретики.
Фестиваль «Пасхальный дар» плавно перейдет в фестиваль «Московская весна A Cappella» (6 — 12 мая). A cappella по-итальянски — пение без сопровождения музыкальных инструментов. Площадь Юности станет одной из площадок музыкального фестиваля, а расписание концертов опубликуют здесь. В торговых домиках будут продавать, кроме сувениров, музыкальные инструменты и виниловые пластинки, сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» Дмитрий Лавров. А для детей проведут вокальные мастер-классы.
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