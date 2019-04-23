Концерты на сцене

Концерты на сцене будут проходить с 28 апреля (Пасха) по 5 мая с 17:00 до 19:00 ежедневно.

Фолк-артель «Слобода» выступит 28 апреля, 2 и 3 мая в 17:00, 4 мая в 18:00.

Алексей Петрухин и группа «Губерния» — 28 апреля и 1 мая в 18:00

Ансамбль «Любо-мило» — 29 и 30 апреля в 17:00

Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест» — 1 и 4 мая в 17:00, 2 и 5 мая в 18:00

Детская хоровая капелла «Виктория» — 30 апреля в 18:00

Фолк-певица Анна Сизова — 29 апреля в 18:00

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной — 3 апреля в 18:00

Камерный хор «Московские певчие» — 5 мая в 17:00

Аниматоров и детские развлечения тоже обещают, но пока без конкретики.