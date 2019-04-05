Мобильный планетарий

Планетарий представляет собой надувной шатер со сферическим проекционным куполом, вся поверхность которого — это большой округлый экран, на который проецируется видеоизображение, поэтому у зрителей создается впечатление «полного погружения».

Всего 2 программы — «Астрономия для детей» и «Луна и Солнце» по 3 сеанса.

Стоимость 250 руб. Электронные билеты

Расписание:

13:00, 14:30, 16:15 «Астрономия для детей» 3+

Дети в возрасте 4-6 лет начинают активно интересоваться космосом, их привлекает ночное небо и тайны Вселенной. Глядя на небо они задаются вопросами о солнце и звездах, созвездиях и планетах. Мы не только ответим на эти вопросы, но и совершим увлекательное путешествие по Солнечной системе, которое поможет малышам прикоснуться к сложной науке — астрономии.



13:45, 15:30, 17:00 «Луна и Солнце» 3+

Многие дети очень наблюдательные и любознательные. Днем они играют под лучами теплого солнышка и задумываются — куда же оно уходит на ночь? А ночью наблюдают за месяцем, который из серпа превращается в полный круг, а затем снова уменьшается до формы серпа. В ходе программы мы объясним нашим любознайкам и почемучкам причины этих явлений.