Отметить необычно День космонавтки можно будет в Культурном центре «Зеленоград». Встреча с российским режиссером-мультипликатором Геннадием Тищенко и показ его мультфильмов, сеансы мобильного планетария и космический квест — все эти события пройдут в КЦ «Зеленоград» 12 апреля. Начало в 16:00. Вход свободный.
Всем, кто любит смотреть на звезды и мечтает слетать в космос, предлагается уникальная возможность — стать космическими туристами, не покидая купола мобильного планетария, который установят в атриуме Культурного центра. Вы совершите увлекательное путешествие по Солнечной системе, которое поможет малышам прикоснуться к сложной науке — астрономии. Маленькие зрители узнают о том, что Земля — это шар, вращающийся вокруг Солнца, Луна совершает свой цикл ровно за месяц, а звезды на самом деле очень большие и только кажутся маленькими, потому что находятся от нас очень далеко. Также увидите некоторые созвездия и планеты.
Планетарий представляет собой надувной шатер со сферическим проекционным куполом, вся поверхность которого — это большой округлый экран, на который проецируется видеоизображение, поэтому у зрителей создается впечатление «полного погружения».
Всего 2 программы — «Астрономия для детей» и «Луна и Солнце» по 3 сеанса.
Стоимость 250 руб. Электронные билеты
Расписание:
13:00, 14:30, 16:15 «Астрономия для детей» 3+
Дети в возрасте 4-6 лет начинают активно интересоваться космосом, их привлекает ночное небо и тайны Вселенной. Глядя на небо они задаются вопросами о солнце и звездах, созвездиях и планетах. Мы не только ответим на эти вопросы, но и совершим увлекательное путешествие по Солнечной системе, которое поможет малышам прикоснуться к сложной науке — астрономии.
13:45, 15:30, 17:00 «Луна и Солнце» 3+
Многие дети очень наблюдательные и любознательные. Днем они играют под лучами теплого солнышка и задумываются — куда же оно уходит на ночь? А ночью наблюдают за месяцем, который из серпа превращается в полный круг, а затем снова уменьшается до формы серпа. В ходе программы мы объясним нашим любознайкам и почемучкам причины этих явлений.
В 16:00 состоится встреча с Геннадием Тищенко, российским режиссером-мультипликатором, художником-фантастом, архитектором, писателем, автором фантастических мультфильмов и мультипликационного сериала «Звездный мир», вдохновенным лектором и популяризатором космонавтики и философии космизма. Геннадий Тищенко расскажет об идеях, лежавших в основе самой космонавтики, о жизни ее идеологов и о том, как идеи прошлого формируют настоящее, и вырисовывают перед нами образ грядущего, о работе над иллюстрациями к роману «Туманность Андромеды», поразмышляет о том, как сейчас иллюстрировать и экранизировать произведения великого русского писателя-фантаста Ивана Ефремова. В рамках встречи запланирован показ мультфильмов о космосе.
«Мои научно-фантастические рассказы, повести, фильмы, живописные полотна и проекты космических поселений я считаю своим посильным вкладом в дело формирования оптимистического космического сознания, — признается художник. — Поменяв множество профессий и работ — от художника, мультипликатора и архитектора до сценариста, кинорежиссера и педагога — я убедился в силе воздействия искусства на формирование личности».
Геннадий Тищенко — один из ярчайших представителей «русского космизма» в искусстве. На его работах выросло не одно поколение — в 60-70-х фантастические иллюстрации художника Тищенко оказали колоссальное влияние на читателей культового советского журнала «Техника молодежи», а в 80-90-х дети этих читателей с восторгом смотрели фантастические мультфильмы режиссера Тищенко. В 2000-10-х состоялся ряд персональных выставок Геннадия Тищенко, на которых было представлено новое направление в изобразительном искусстве — «аватаризм», объединяющее интеллектуально-рациональный путь познания окружающего мира культурой Запада и духовно-мистические традиции Востока. Свое вдохновение художник черпает в работах первых русских космистов — Николая Федорова, Константина Циолковского, Александра Чижевского. Предтечами «аватаризма» были художники группы «Амаравелла», Николай Рерих и Микалоюс Чюрленис.
Кроме этого, дети и их родители пройдут космический квест от Русского космического общества, на котором узнают реальные факты об освоении космоса, запуске ракет, просторах Вселенной, загадочных черных дырах и внеземных цивилизациях, жизни и работе на орбитальной станции.
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