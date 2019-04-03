Об издательстве

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» («МИФ») — одно из любимых издательств многих взрослых и детей. И эпитет «любимых» здесь не просто так пришелся к слову.

Само издательство рассказывает про себя так:

«МИФ — это любовь. Когда нас попросили найти слово, отражающее суть нашей компании, мы поняли, что это слово — „любовь“: кто-то из нас первый влюбляется в книгу и пытается эту любовь передать дальше: редактору, дизайнеру обложки, переводчику, пиарщику, копирайтеру. Если рвется хотя бы одно звено „цепи любви“, книжной магии не случается».

В серии книг для детей вы сразу узнаете и полюбите книжки Йорга Мюле про Зайчонка, который учится купаться, засыпать и… сочувствовать, книгу с клапанами «Гиганты Ледникового периода», книги-путешествия Карлеса Порта про зиму и осень, захватывающие и милые истории про Детектива Пьера, Тильду Яблочное Семечко, книгу детских «Почему?», издания для развития внимания и мелкой моторики детей, книги для детей постарше — «Дневники Вишенки», «Фиби и Единорог», «Пособие для настоящих Мечтателей», «За стеной метели», удивительная зимняя книга с трехмерными иллюстрациями «Орешек».

Но перечислить все названия очень сложно — за 13 лет МИФом издано почти 2,5 тысячи книг! И не простых книг, а исключительно «полезных». «Мы отбираем лучшие для личного роста, развития бизнеса и счастливого детства. Наши книги всегда вкусно пахнут, обложки приятны на ощупь, а закладки-ляссе делают из чтения приятный ритуал».

Если вы еще не определились, что в первую очередь будете искать на книжной ярмарке — читайте (и смотрите) самые свежие новости, аннотации, фотографии и отзывы читателей в группе вконтакте vk.com/mifdetstvo.

Один из отзывов, которое издательство получило от читателей, ставит перед «Манном, Ивановым и Фербером» грандиозную цель: «Когда-нибудь вы определенно завоюете мир, товарищи ;)». :)

Но издательство видит свою задачу немного иначе:

Мы издаем книгу ? Книгу читают тысячи людей ? Люди меняются сами и меняют мир вокруг себя.

Мы мечтаем открывать таланты. Мы верим в то, что в России можно сделать действительно крутые вещи. Наша мечта — выпускать такие книги в России, которые будут помогать людям меняться, растить счастливых детей и действительно менять (но не завоёвывать :)) мир.