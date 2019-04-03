День издательства «Манн, Иванов и Фербер» пройдет в Культурном центре «Зеленоград» 20 апреля. Вас ждет книжная ярмарка, игротека, мастер-классы. Вход на ярмарку свободный. Участие в играх и мастер-классах бесплатное, но на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Начало в 11 часов.
11:00 — 18:00 Книжная ярмарка со специальными ценами: на 10-15% дешевле цен на сайте издательства и значительно ниже цен в розничных магазинах. Консультации по подбору книг.
14:00 — 18:00 Игротека. Интересные семейные и детские игры: одновременно будут проводиться 3-4 игры, в каждую из которых можно играть группами от 2 до 5 человек (5+). Участие бесплатное, игры проводятся в течение всего мероприятия по мере набора желающих.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Мастер-класс «Рисуем стикерами»: увлекательное занятие для детей старше 8 лет или более маленьких вместе с родителями. Предварительная онлайн-регистрация обязательна.
14:00, 15:30 Мастер-класс «Книжка-загадка в спичечном коробке» (для детей 5 — 9 лет). Предварительная онлайн-регистрация обязательна.
11:00 — 18:00 книжная ярмарка и консультации по подбору книг
14:00 — 18:00 дополнительные активные мероприятия
Продолжительность: 1 час.
Детям до 7 лет может понадобиться помощь родителей!
Запись на 14:00 (10 человек): ЗДЕСЬ
Запись на 15:30 (10 человек): ЗДЕСЬ
Ведущая: Лиза Чапидзе.
Думаете, что создавать книги могут только взрослые? Чепуха! Это вполне по силам каждому ребенку.
Придумаем свою загадочную историю, по мотивам весёлой книжки «Кто пришел потом?», в которой звери то появляются, то исчезают, только успевай следить за ними.
А книга «Сделай свою книгу», поможет превратить наши истории в маленькие забавные книжки, которые можно будет носить в кармане и читать своим друзьям.
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» («МИФ») — одно из любимых издательств многих взрослых и детей. И эпитет «любимых» здесь не просто так пришелся к слову.
Само издательство рассказывает про себя так:
«МИФ — это любовь. Когда нас попросили найти слово, отражающее суть нашей компании, мы поняли, что это слово — „любовь“: кто-то из нас первый влюбляется в книгу и пытается эту любовь передать дальше: редактору, дизайнеру обложки, переводчику, пиарщику, копирайтеру. Если рвется хотя бы одно звено „цепи любви“, книжной магии не случается».
В серии книг для детей вы сразу узнаете и полюбите книжки Йорга Мюле про Зайчонка, который учится купаться, засыпать и… сочувствовать, книгу с клапанами «Гиганты Ледникового периода», книги-путешествия Карлеса Порта про зиму и осень, захватывающие и милые истории про Детектива Пьера, Тильду Яблочное Семечко, книгу детских «Почему?», издания для развития внимания и мелкой моторики детей, книги для детей постарше — «Дневники Вишенки», «Фиби и Единорог», «Пособие для настоящих Мечтателей», «За стеной метели», удивительная зимняя книга с трехмерными иллюстрациями «Орешек».
Но перечислить все названия очень сложно — за 13 лет МИФом издано почти 2,5 тысячи книг! И не простых книг, а исключительно «полезных». «Мы отбираем лучшие для личного роста, развития бизнеса и счастливого детства. Наши книги всегда вкусно пахнут, обложки приятны на ощупь, а закладки-ляссе делают из чтения приятный ритуал».
Если вы еще не определились, что в первую очередь будете искать на книжной ярмарке — читайте (и смотрите) самые свежие новости, аннотации, фотографии и отзывы читателей в группе вконтакте vk.com/mifdetstvo.
Один из отзывов, которое издательство получило от читателей, ставит перед «Манном, Ивановым и Фербером» грандиозную цель: «Когда-нибудь вы определенно завоюете мир, товарищи ;)». :)
Но издательство видит свою задачу немного иначе:
Мы издаем книгу ? Книгу читают тысячи людей ? Люди меняются сами и меняют мир вокруг себя.
Мы мечтаем открывать таланты. Мы верим в то, что в России можно сделать действительно крутые вещи. Наша мечта — выпускать такие книги в России, которые будут помогать людям меняться, растить счастливых детей и действительно менять (но не завоёвывать :)) мир.
- Мы отличаемся!
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- Магазин "Я сама"
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