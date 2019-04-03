Культурный центр «Зеленоград» приглашает жителей и гостей города на Большой детский фестиваль «Игровая галерея» 13 — 14 апреля. Впервые в Зеленоград приезжают сразу четыре лучших проекта: Паровозия, Город конструкторов, Музераж и Лепилка! Стоимость билетов: 1000 — 2000 рублей. Начало в 11:00
Место встречи всех, кто любит машинки Hot Wheels, скорость и головокружительные треки. Яркие, быстрые, знаменитые во всём мире машинки Hot Wheels и целый мини-городок разнообразных гоночных треков. Вас ждут горки: длинные и высокие, покупные и авторские, готовые и ожидающие юных конструкторов для сборки или переделки!
А еще Музераж — это место встречи коллекционеров Hot Wheels. Здесь можно показать свою коллекцию, пообщаться с коллегами и обмениваться машинками Hot Wheels!
Бесконечная игрушечная железная дорога. Целый мир извилистых путей, станций, мостов и тоннелей, сотни маленький поездов и вагончиков. Каждую минуту в Паровозии вырастают новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы. Каждый юный гость перестраивает Паровозию по своему желанию. Маленькие машинисты ведут свои поезда от станции к станции.
Интеллектуальная игротека для маленьких инженеров. В одном месте собраны конструкторы на любой вкус, цвет и размер. Приходите всей семьей играть в механические, магнитные, электронные, математические, зоологические и другие конструкторы.
Тактильная игротека для маленьких посетителей. Вас ждут более 10 видов необычных «живых» песков, неньютоновские жидкости, слизи, и другие необычные субстанции. Огромный стол игровых наборов для лепки Play Doh никого не оставит равнодушным. Интересные мастер-классы от ведущих студий города!
Детей и взрослых ждут игры, конкурсы и подарки.Приходите к нам за отличным настроением и зарядом бодрости!
Билеты и цены
- Детский билет (1 ребенок + 1 взрослый + 1 машинка в подарок) 1200 руб.
- Льготный детский билет для многодетных и инвалидов (1 ребенок + 1 взрослый + 1 машинка в подарок) 1000 руб.
- Семейный билет (2 ребенка + 2 взрослых + 2 машинки в подарок) 2000 руб.
- Дополнительный взрослый 200 руб.
Мы стремимся создать максимально комфортные условия посещения игротеки и просим родителей поддержать нас в этом. Пожалуйста, учитывайте, что большинство детей проводят у нас от 2 до 5 часов.
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви.
- На территории будет работать кафе, где можно будет приобрести питьевую воду и легкий перекус.
Большинство конструкторов рассчитаны на детей старше 3-х лет. Если вы пришли с малышом, он сможет поиграть с кубиками в специальной зоне. Мы стараемся располагать конструкторы с мелкими деталями подальше от нее, но ответственность за безопасность детей несут родители. Не допускайте контакта малышей с гайками из металлического конструктора и стеклянными шариками для шарогона, которые представляют особую опасность.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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