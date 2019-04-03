Музераж

Место встречи всех, кто любит машинки Hot Wheels, скорость и головокружительные треки. Яркие, быстрые, знаменитые во всём мире машинки Hot Wheels и целый мини-городок разнообразных гоночных треков. Вас ждут горки: длинные и высокие, покупные и авторские, готовые и ожидающие юных конструкторов для сборки или переделки!

А еще Музераж — это место встречи коллекционеров Hot Wheels. Здесь можно показать свою коллекцию, пообщаться с коллегами и обмениваться машинками Hot Wheels!