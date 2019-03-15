Юных зрителей встретят любимые герои, которые, оказывается, умеют общаться без слов и виртуозно танцевать под классическую или современную музыку. Зная сюжеты известных сказок, разыгрываемых на сцене, маленькие зрители без труда учатся понимать выразительный язык тела танцоров, а яркие костюмы и мастерская хореография превращают посещение сказочных балетных спектаклей в незабываемое событие.

Премьера балета «Белоснежка и семь гномов» состоялась в 2013 году Teatre Coliseum Барселоны.

Московский театр «Корона русского балета» создан более 20 лет назад. Основываясь на великих традициях русской балетной классики, труппа представляет спектакли, которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю. В репертуаре имеются балеты классического русского наследия и современные постановки. Состав балетной труппы состоит из выпускников лучших хореографических школ России, также театр сотрудничает с ведущими артистами страны, в том числе Большого, Мариинского, Станиславского и Немировича-Данченко и других театров.

Театр с успехом выступает на российских и зарубежных сценах, участвует в благотворительных акциях. Спектакли видели зрители многих городов Италии, Германии, Голландии, Канады, Швейцарии, Австрии, Англии, Испании, Португалии, Греции, Чехии, Словакии, Дании, Швеции, Люксембург, США, Румынии, Китая, Франции, Японии, Финляндии, ЮАР, Кении, Танзании, Замбии, Ботсваны, Мексики, Индии, Казахстана, Белорусии, Вьетнама, Израиля, Марокко, Ливана, Шри-Ланки, Сальвадора, Гватемалы, Коста-Рики, ОАЭ.

Композитор — Богдан ПАВЛОВСКИЙ

Хореография — Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ

Сайт театра: www.moscowballet.ru