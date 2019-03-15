В воскресенье 23 марта, в 12:00 на кортах теннисного центра Pro Club (Озёрная аллея, дом 8) пройдут финальные матчи 2-го сезона Зеленоградской теннисной лиги. Турнир, начавшийся в начале февраля подходит к своему завершению. В нем приняли участие лучшие теннисисты Зеленограда, а также несколько мастеров Москвы и других регионов.

На турнир заявилось 45 участников. Их разделили на четыре лиги: платиновая, золотая, серебряная и бронзовая, в зависимости от уровня подготовки. Каждую неделю разворачивались нешуточные сражения и сейчас остались самые сильные представители своих лиг, которые и разыграют между собой призовой фонд и звание лучшего теннисиста Зеленограда второго сезона.



Любители тенниса приглашаются увидеть вживую игру настоящих профессионалов! Организатор турнира — теннисная академия «Чемпион». Партнеры турнира — Зеленоград.ру, кафе «Андерсон», батутный центр «Атмосфера».



Торжественная церемония награждения пройдет в кафе «Андерсон» 30 марта. На ней могут присутствовать все желающие, но надо зарегистрироваться — количество мест ограничено. Помимо награждения, все пришедшие примут участие в традиционной теннисной викторине Tennis-Quiz.

Регистрация на церемонию награждения и другие вопросы по телефону 8(965)392-93-00.