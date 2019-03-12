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Открытые лекции популяризатора математики Алексея Владимировича Савватеева 17 мая 17:00 ГБУ "Малый бизнес Москвы" подразделение ЗелАО Возраст 18+

17 мая 2019 года в 17:00 в Зеленограде пройдут открытые лекции популяризатора математики Алексея Владимировича Савватеева. Алексей Савватеев — доктор физико-математических наук, кандидат экономических наук, профессор МФТИ, ректор Университета Дмитрия Пожарского, известный популяризатор математики. Предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Место лекций: Бизнес инкубатор Зеленоград, улица Юности, дом 8, 3 этаж, конференц зал. Начало в 17:00.

Темы:

  • Лекция 1. Знаменитые нерешенные проблемы школьной математики.
  • Лекция 2. Математика в жизни.
  • Лекция 3. Математический анализ

Лекция проводится при участии и поддержке Корпорации развития Зеленограда и образовательного центра Хорошист.

Участие бесплатное по предварительной регистрации: https://goo.gl/forms/ROGikuJ6dIeh1ue53

Количество мест ограничено!

Группа ВКонтакте: https://vk.com/savvateev_zelenograd

Телефон: +7(499)653-56-71

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