10 марта «Ведогонь-театр» предлагает поискать для умной собачки хорошего хозяина. Никому не нравится быть одному. Вот маленькая собачка Соня очень хотела завести себе хозяина. Такого доброго, как Иван Иваныч Королев. Вместе им предстоит пережить множество приключений, больших и маленьких, найти новых друзей и освоить правила хорошего тона. Начало в 12:00. Площадка — КЦ «Зеленоград». Цена билетов: 500, 600, 700 рублей.
Однажды Иван Иваныч Королев открыл дверь своей квартиры и обнаружил на пороге маленькую собачку. Иван Иваныч жил один, животных любил, сосиски покупал часто, и поэтому решил ее приютить. Так собачка Соня не только нашла себе хозяина, но и стала «королевской дворняжкой» и главной героиней книги. Ведь она была очень воспитанной собакой, а если порой и попадала в веселые истории, то обязательно училась чему-нибудь новому и полезному. Ведь каждая уважающая себя собачка должна знать правила хорошего тона. Спектакль-мультфильм для детей и их родителей об интересных приключениях умной собачки Сони.
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