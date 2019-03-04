Однажды Иван Иваныч Королев открыл дверь своей квартиры и обнаружил на пороге маленькую собачку. Иван Иваныч жил один, животных любил, сосиски покупал часто, и поэтому решил ее приютить. Так собачка Соня не только нашла себе хозяина, но и стала «королевской дворняжкой» и главной героиней книги. Ведь она была очень воспитанной собакой, а если порой и попадала в веселые истории, то обязательно училась чему-нибудь новому и полезному. Ведь каждая уважающая себя собачка должна знать правила хорошего тона. Спектакль-мультфильм для детей и их родителей об интересных приключениях умной собачки Сони.

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