2 марта, в субботу, с 9:00 до 13:00 первое акушерско-гинекологическое отделение женской консультации (Каштановая аллея дом 2, строение 6) откроет свои двери для москвичей, жителей Московской области и других регионов России, прикрепленных к столичным медицинским организациям. Акция будет посвящена Всемирному дню борьбы против вируса папилломы человека. По предварительной записи можно будет бесплатно пройти обследование и получить консультацию.
4 марта объявлено Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека. ВПЧ считается одним из самых распространенных. Его носителями являются практически 60% жителей планеты. Выявлено 120 типов вируса, 40 из которых вызывают заболевания половых органов, некоторые приводят к раку шейки матки. Препаратов, которые могли бы полностью уничтожить папилломавирус, пока не существует. Чем дольше он находится в организме человека, тем сложнее устранить последствия его патологического влияния. Чтобы избежать онкологии, нужно регулярно проходить обследование.
Предварительная запись — по телефону 8 (499) 735-82-49
Записываться нужно на отдельно на каждый вид исследования и на консультацию.
- получить консультацию врача акушера-гинеколога
- пройти цитологическое обследование
- сдать мазок на флору
- пройти расширенную кольпоскопию (исследование шейки матки под микроскопом)
- по рекомендации врача пройти обследование на носительство ВПЧ.
При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт (оригиналы и копии документов). Желательно взять с собой результаты предварительных исследований и другую медицинскую документацию (если есть).
Начало маршрута — в регистратуре отделения. Туда следует подойти перед приемом и завести медицинскую карту.
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