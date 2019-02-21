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День открытых дверей в женской консультации 2 марта 9:00 Женская консультация № 10 Возраст 18+

2 марта, в субботу, с 9:00 до 13:00 первое акушерско-гинекологическое отделение женской консультации (Каштановая аллея дом 2, строение 6) откроет свои двери для москвичей, жителей Московской области и других регионов России, прикрепленных к столичным медицинским организациям. Акция будет посвящена Всемирному дню борьбы против вируса папилломы человека. По предварительной записи можно будет бесплатно пройти обследование и получить консультацию.

4 марта объявлено Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека. ВПЧ считается одним из самых распространенных. Его носителями являются практически 60% жителей планеты. Выявлено 120 типов вируса, 40 из которых вызывают заболевания половых органов, некоторые приводят к раку шейки матки. Препаратов, которые могли бы полностью уничтожить папилломавирус, пока не существует. Чем дольше он находится в организме человека, тем сложнее устранить последствия его патологического влияния. Чтобы избежать онкологии, нужно регулярно проходить обследование.

Предварительная запись — по телефону 8 (499) 735-82-49

Записываться нужно на отдельно на каждый вид исследования и на консультацию.

В рамках акции вы сможете:

  • получить консультацию врача акушера-гинеколога
  • пройти цитологическое обследование
  • сдать мазок на флору
  • пройти расширенную кольпоскопию (исследование шейки матки под микроскопом)
  • по рекомендации врача пройти обследование на носительство ВПЧ.

При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт (оригиналы и копии документов). Желательно взять с собой результаты предварительных исследований и другую медицинскую документацию (если есть).

Начало маршрута — в регистратуре отделения. Туда следует подойти перед приемом и завести медицинскую карту.

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