4 марта объявлено Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека. ВПЧ считается одним из самых распространенных. Его носителями являются практически 60% жителей планеты. Выявлено 120 типов вируса, 40 из которых вызывают заболевания половых органов, некоторые приводят к раку шейки матки. Препаратов, которые могли бы полностью уничтожить папилломавирус, пока не существует. Чем дольше он находится в организме человека, тем сложнее устранить последствия его патологического влияния. Чтобы избежать онкологии, нужно регулярно проходить обследование.

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