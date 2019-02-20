24 февраля «Ведогонь-театр» начинает читать современную прозу. Первое чтение пройдет в Библиотеке театра и кино (корпус 1462). Роман А. Иванова «Ненастье» был признан «Книгой года» в 2016 году, а в ноябре 2018 вышел телесериал, снятый по мотивам книги. И «Ведогонь-театр» приглашает не только погрузиться в художественный мир современной прозы, но и присоединиться к обсуждению, которое состоится сразу после прочтения отрывка из романа. Начало в 19:00. Стоимость билета 500 руб.
Давно ли вы читали вслух? Вслушивались в интонации чтеца, открывая для себя через ожившее слово целые миры?.. Это чудесная давняя традиция, готовая к перерождению, а «Ведогонь-театр» исследует новые ее грани и начинает читать современную литературу. Вас ждет встреча с любимыми актерами и самыми актуальными текстами, бестселлерами, книгами-лауреатами литературных премий.
2008 год. Водитель спецфургона Герман Неволин в одиночку устраивает дерзкое ограбление машины, перевозившей крупную сумму денег. Что заставило простого парня, солдата-афганца, пойти на преступление? Жажда наживы, нужда или отчаяние? Ведь в этом изменившемся мире, новой эпохе ему, кажется, так и не нашлось места… На страницах романа оживут лихие 90-е и тревожные «нулевые», а в центре — люди, прошедшие Афганскую войну, но так и не справившиеся с ненастьем в собственной стране.
За книгой — заслуженный артист РФ Павел Курочкин, Дмитрий Лямочкин, Алексей Ермаков.
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