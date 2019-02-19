24 февраля в КЦ «Зеленоград» пройдут соревнования «Робосумо-2019» для школьников, занимающихся роботами на базе конструкторов Lego Mindstorm или конструкций, выполненных с использованием микроконтроллера Arduino. В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Для участия необходимо до 22 февраля зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Зрителями могут стать все желающие. Начало в 14:00.
- Триботы (роботы, оснащенные 2-мя ведущими и 1-м опорным колесом или заменяющим его устройством)
- Квадроботы (с 4-мя колесами)
- Мегаботы (с 6-ю или 8-ю колесами)
- Мобильные роботы на базе Arduino до 500 гр.
- Мобильные роботы на базе Arduino до 1000 гр.
Участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы ринга. Размеры роботов не должны превышать 25 см по длине, ширине, высоте и весить не более 1 кг.
В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Для участия необходимо до 22 февраля зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением соревнований.
Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград».
Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте http://konstructive.ucoz.ru/
Зрителями могут стать все желающие.
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