Соревнования будут проводиться в следующих классах:

Триботы (роботы, оснащенные 2-мя ведущими и 1-м опорным колесом или заменяющим его устройством)

Квадроботы (с 4-мя колесами)

Мегаботы (с 6-ю или 8-ю колесами)

Мобильные роботы на базе Arduino до 500 гр.

Мобильные роботы на базе Arduino до 1000 гр.

Участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы ринга. Размеры роботов не должны превышать 25 см по длине, ширине, высоте и весить не более 1 кг.

В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Для участия необходимо до 22 февраля зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением соревнований.

Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград».

Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте http://konstructive.ucoz.ru/

Зрителями могут стать все желающие.