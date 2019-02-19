Встреча с писателем Натальей Савушкиной

Наталья Савушкина (родилась в 1976 году) долгое время работает главным библиографом в Российской государственной детской библиотеке и широкой публике известна прежде всего как талантливый литературный критик. Повесть «Царское дело» — ее писательский дебют в издательстве «КомпасГид».

Заканчивается первый класс, завтра летние каникулы. Но Тае не до веселья, и даже любимый торт «Птичье молоко» не радует — ведь она его не заслужила. Не потому, что дневник, полный стройных и гордых пятёрок, портит одноногая четвёрка по математике. И не потому, что обидела двоюродного брата (он вообще первый начал, только ему всё сходит с рук!). А потому… нет, Тае даже рассказать стыдно, что она натворила!

Но за три месяца столько может произойти — вдруг к осени всё как-нибудь решится само собой? Впереди у Таи целое лето в деревне, с дедушкиными самоделками и бабушкиными пирожками, со старыми и новыми друзьями, тайна заброшенного дома, детективное расследование, непростой выбор и первое настоящее горе. А ещё ей предстоит выяснить, что же это такое — царское дело и как его исполнять, а это тоже непросто. И хотя сама собой не решается ни одна проблема, Тая поймет, что в её силах со всем справиться.