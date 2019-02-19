10 марта в КЦ «Зеленоград» пройдет День издательства «КомпасГид». В программе: книжная ярмарка, творческие встречи, мастер-классы. «КомпасГид» — замечательное издательство, выпускающее книги для детей и подростков. Книги, говорящие честно и интересно на самые сложные темы (будь то отношения взрослых и детей, взросление, школа, проблема выбора и т. д.), рассказывающие о жизни сверстников в разных уголках мира, разрушающие стены непонимания и внутренней глухоты, замечательно оформленные и хорошо изданные. Вход на ярмарку и участие во всех мероприятиях — бесплатно.
- Книжная ярмарка
- Мастер-классы по созданию весёлых комиксов, эфиопских бусин-свитков и китайских книг-связок;
- Интересная встреча с Натальей Савушкиной, писателем и главным библиографом в Российской государственной детской библиотеке;
- Чтение вслух увлекательной детективной истории про девочку Таю и тайну заброшенного замка.
«КомпасГид» — замечательное издательство, выпускающее книги для детей и подростков. Книги, говорящие честно и интересно на самые сложные темы (будь то отношения взрослых и детей, взросление, школа, проблема выбора и т. д.), рассказывающие о жизни сверстников в разных уголках мира, разрушающие стены непонимания и внутренней глухоты, замечательно оформленные и хорошо изданные.
Программа дня с 10 до 17 часов:
- книжная ярмарка и консультации по подбору книг на разный возраст, вкус и интересы
- дополнительные развлекательно-обучающие мероприятия
Встреча и мастер-класс с авторами рисованных историй про кота Кешку Андреем и Натальей Снегирёвыми.
Во Франции и Бельгии — Тинтин, в Финляндии — Муми-Тролль, а в России — Кешка! Самый популярный кот в истории российских комиксов влюбил в себя читателей нескольких поколений и претендует на рекорд долгожительства: недавно он отпраздновал четвертьвековой юбилей. Весёлый, энергичный, хитрый, немного самовлюблённый — Кешка за это время совсем не изменился и уж тем более не состарился. Разве что научился говорить на других языках: например, в 2018-м истории о нём выходят в Швейцарии.
Впервые все приключения необыкновенного кота собраны под одной обложкой. И те, кто давным-давно старательно вырезал картинки из газеты «Семья», и те, кто совсем недавно научился читать, оценят это коллекционное издание. Более 90 эпизодов, коротких и длинных, складываются в единое, но такое подробное повествование о коте-исследователе: Кешке довелось половить мышей в доме, съездить на Север, испробовать машину времени, а также побывать, ни много ни мало, на Луне.
Комиксы Натальи и Андрея Снегирёвых замечательны для семейного чтения, а также для того, чтобы начать читать самостоятельно.
Жители Эфиопии иногда носили по нескольку магических свитков на шнурке на шее; на этот же шнурок вешали красивые ракушки, камешки, серебряные украшения. На занятии мы сделаем из маленьких бумажных свитков бусы. Внутри каждой бусины-свитка напишем добрые пожелания своим друзьям или родственникам. Если вы напишете их искренне и с любовью, то какие-то из них непременно сбудутся. Продолжительность занятия 40-45 минут. Рекомендуемый возраст участников от 7 до 9 лет.
Наталья Савушкина (родилась в 1976 году) долгое время работает главным библиографом в Российской государственной детской библиотеке и широкой публике известна прежде всего как талантливый литературный критик. Повесть «Царское дело» — ее писательский дебют в издательстве «КомпасГид».
Заканчивается первый класс, завтра летние каникулы. Но Тае не до веселья, и даже любимый торт «Птичье молоко» не радует — ведь она его не заслужила. Не потому, что дневник, полный стройных и гордых пятёрок, портит одноногая четвёрка по математике. И не потому, что обидела двоюродного брата (он вообще первый начал, только ему всё сходит с рук!). А потому… нет, Тае даже рассказать стыдно, что она натворила!
Но за три месяца столько может произойти — вдруг к осени всё как-нибудь решится само собой? Впереди у Таи целое лето в деревне, с дедушкиными самоделками и бабушкиными пирожками, со старыми и новыми друзьями, тайна заброшенного дома, детективное расследование, непростой выбор и первое настоящее горе. А ещё ей предстоит выяснить, что же это такое — царское дело и как его исполнять, а это тоже непросто. И хотя сама собой не решается ни одна проблема, Тая поймет, что в её силах со всем справиться.
Первыми книгами в Китае были связанные бечёвками узкие бамбуковые дощечки. На каждой планке такой книги сверху вниз писали только один столбец иероглифов. Такое направление письма сохранилось потом и в других формах китайской книги. Книги из связанных бамбуковых планок так и назывались — связками. На занятии мы сделаем книгу-расписание школьных уроков из современных материалов. Продолжительность занятия 45-60 минут. Рекомендуемый возраст участников от 8 до 10 лет.
Очень ждём вас на замечательном, интересном, обучающем, творческом и даже прикладном Дне — Большом дне издательства «КомпасГид»!
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