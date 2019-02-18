Для здоровья нужно принимать витамины, не есть жирное и жареное, а ещё всем полезно сделать ЭКГ? На самом деле нет! Эти и десятки других истин, о которых все знают, на самом деле — просто мифы.

В рамках образовательного проекта «На самом деле нет!» мы берем самые распространенные мифы и развеиваем их. Первое мероприятие — 17 марта — посвящено здоровью и медицине.

Ведущий мероприятия — один из лучших московских кардиологов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кардиореанимацией ГКБ 29 Алексей Эрлих. Он опровергнет опасные заблуждения и ответит на ваши вопросы. Вход свободный. Необходима регистрация.

Программу мероприятия формируют сами посетители: выберите интересные вам темы, самые популярные войдут в программу.

Вторая часть мероприятия — семинар для специалистов. Рассказываем о современных подходах к диагностике и лечению в рамках последних клинических рекомендаций. Вы можете выбрать тему семинара. Вход свободный. Необходима регистрация.

Место проведения: Культурный центр «Зеленоград»

Дата: 17 марта, воскресенье

Начало в 11:00

Организатор: Zelenograd.ru при участии КЦ «Зеленоград»