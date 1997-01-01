Семейный тренинг по детской безопасности «Я и чужие взрослые» пройдет в КЦ «Зеленоград» 17 февраля. Серьёзный разговор о том, как правильно общаться с чужими взрослыми. По каким словам и поступкам ребенок может понять, что чужой взрослый может причинить вред? Мы аккуратно потренируемся общаться с «чужими взрослыми». Упражнения проходят в форме ролевого моделирования в дружелюбной атмосфере. Участие родителей в занятии обязательно! Начало в 11:30. Стоимость участия: 1500 рублей. Семейный билет: взрослый+ребенок. Для детей от 5 до 10 лет. Участие взрослого обязательно. Всего 10 семейных билетов — уже в продаже!

Тренинг по детской безопасности «Осторожно, огонь!» пройдет 17 февраля в КЦ «Зеленоград». Тренинг предназначен для детей 7 — 14 лет и позволяет натренировать ключевые навыки в форме игр, опытов и экспериментов. Обучиться, как быстро и правильно действовать, когда времени очень мало. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Начало в 13:00. Стоимость участия: 800 рублей. Участие взрослого не обязательно, но желательно. Количество участников ограничено!