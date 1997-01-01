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Тренинги по детской безопасности в КЦ Зеленоград 17 февраля 11:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 5+

Семейный тренинг по детской безопасности «Я и чужие взрослые» пройдет в КЦ «Зеленоград» 17 февраля. Серьёзный разговор о том, как правильно общаться с чужими взрослыми. По каким словам и поступкам ребенок может понять, что чужой взрослый может причинить вред? Мы аккуратно потренируемся общаться с «чужими взрослыми». Упражнения проходят в форме ролевого моделирования в дружелюбной атмосфере. Участие родителей в занятии обязательно! Начало в 11:30. Стоимость участия: 1500 рублей. Семейный билет: взрослый+ребенок. Для детей от 5 до 10 лет. Участие взрослого обязательно. Всего 10 семейных билетов — уже в продаже!

Тренинг по детской безопасности «Осторожно, огонь!» пройдет 17 февраля в КЦ «Зеленоград». Тренинг предназначен для детей 7 — 14 лет и позволяет натренировать ключевые навыки в форме игр, опытов и экспериментов. Обучиться, как быстро и правильно действовать, когда времени очень мало. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Начало в 13:00. Стоимость участия: 800 рублей. Участие взрослого не обязательно, но желательно. Количество участников ограничено!

Семейный тренинг по детской безопасности «Я и чужие взрослые»

Проект специализируется на создании конструктивного диалога между детьми и родителями, вовлекая детей и родителей в совместные упражнения, на которых построена методика обучения безопасному поведению. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций.

Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».

  • где и при каких обстоятельствах мы общаемся с чужими взрослыми, какие они бывают
  • какое общение взрослого с ребенком нормально, а когда пора насторожиться
  • кто самый большой враг всех преступников;
  • что делать, если взрослый предлагает подарок или угощение;
  • как реагировать на просьбу о помощи от чужого взрослого;
  • что делать, если чужой взрослый просит хранить тайну от родителей.

Возраст: дети 5-10 лет и обязательно их родители.

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Тренинг по детской безопасности «Осторожно, огонь!»

На тренинге дети поймут:

  • Как устроен огонь, что он любит и чего боится
  • Что делать, если чувствуешь запах дыма
  • Что делать, если дыма много
  • Почему в пожаре нельзя выпрыгивать в окно
  • Почему в общественных местах во время эвакуации нельзя мешкать, надеясь, что ничего не случится
  • Какие вещи помогут спастись в пожаре
  • Как сообщить о пожаре в доме или в общественном месте

На занятии мы будем использовать опыты и эксперименты — и задействовать все виды памяти, чтобы всё лучше понять и запомнить. Каждое необходимое умение мы будем тренировать в несложных играх, чтобы почувствовать, как это — быстро и правильно действовать, когда времени очень мало.

Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».

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