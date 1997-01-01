26 марта в Зеленограде состоится грандиозное событие, на которое приглашены все любители настоящего русского рока — легендарный «Nautilus Pompilius» празднует 35 лет творчества. Бессменный лидер коллектива Вячеслав Бутусов и его музыканты представят на сцене КЦ «Зеленоград» программу, в которую войдут все любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара «НАУ». Начало в 19:30. Стоимость билетов от 2500 до 4900 рублей.
За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Nautilus Pompilius» многому научила нас. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.
Справки по телефону: 8(911)400-05-95.
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