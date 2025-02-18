В феврале Культурный центр «Зеленоград» запускает новый цикл мастер-классов по созданию POP-UP книжки с трансформирующимися плоскостями. Тема курса «Путешествие по странам мира». В этот раз будут «разобраны» такие страны как Франция, Австралия, Япония, Греция и Россия.

Занятия проходят по понедельникам, 6 раз подряд: 18 февраля, 25 февраля, 4 марта, 11 марта, 17 марта и 25 марта, с 16:00 до 18:00.

Абонемент: 3000 рублей за весь курс (все материалы включены): Из них 600 рублей — разовый билет только на первый урок 18 февраля, 2400 рублей — все остальные пять занятий (каждый понедельник с 25 февраля и до конца марта), если вы пропустите какой-то урок абонемента, то на следующем получите комплект материалов и инструкции преподавателя, как создать разворот дома.

Всего 8 билетов на абонемент на крутой курс — только что вышли в продажу.)