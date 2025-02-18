В феврале Культурный центр «Зеленоград» запускает новый цикл мастер-классов по созданию POP-UP книжки с трансформирующимися плоскостями. Тема курса «Путешествие по странам мира». В этот раз будут «разобраны» такие страны как Франция, Австралия, Япония, Греция и Россия.
Занятия проходят по понедельникам, 6 раз подряд: 18 февраля, 25 февраля, 4 марта, 11 марта, 17 марта и 25 марта, с 16:00 до 18:00.
Абонемент: 3000 рублей за весь курс (все материалы включены): Из них 600 рублей — разовый билет только на первый урок 18 февраля, 2400 рублей — все остальные пять занятий (каждый понедельник с 25 февраля и до конца марта), если вы пропустите какой-то урок абонемента, то на следующем получите комплект материалов и инструкции преподавателя, как создать разворот дома.
Всего 8 билетов на абонемент на крутой курс — только что вышли в продажу.)
В конце занятия у ребят получится настоящая книга с раскрывающимися в трехмерном пространстве иллюстрациями (пять разворотов — пять стран), прибавится навыков работы с бумагой, разовьется пространственное и творческое мышление. А еще участники узнают много нового о России и зарубежных странах, в том числе про особенности архитектуры и историю создания главных архитектурных достопримечательностей разных народов.
Объемное моделирование из бумаги способствует развитию образного мышления и помогает развить навыки конструирования. Среди них — формирование умений сравнивать окружающие предметы с геометрическими формами; мысленно расчленять объекты на части и сопоставлять их с геометрическими фигурами и телами; представлять по памяти образ ранее виденного объекта; воображать образ объекта, который хочется изготовить по собственному замыслу; выражать его на плоскости путем создания силуэта из геометрических фигур; создавать материальный образ объекта из плоских деталей.
Ведущая мероприятия — Ольга Самбурова (высшее образование — НИУ-ВШЭ, Британская школа дизайна, факультет «Дизайн интерьера», «Макетирование, трансформации плоскости», дополнительное образование — курсы по созданию POP-UP альбомов), дизайнер и преподаватель математики.
Ольга Самбурова — ученица архитектора Николая Немзера. Одно из направлений его деятельности — создание 3D-книг. Николай говорит о том, что прекрасная случайность превратила его в бумажного ювелира, и сравнивает свое ремесло с часовым искусством. Когда его сын был маленьким, Николай создал для него робота-трансформера из бумаги, который превращался в корабль, робота и самолет. А сейчас Николай Ремзер — ведущий российский учитель удивительного искусства бумажной архитектуры.
В ноябре прошлого года Ольга Самбурова уже провела в Культурном центре «Зеленоград» цикл мастер-классов по созданию 3Д-книги «Откуда появился Дед Мороз?». Ребята старше 5 лет создали свои чудесные новогодние открытки и целые, с настоящим переплетом, книги. Гордились ими, брали показывать одноклассникам, друзьям и родственникам.
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