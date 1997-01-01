В зимнее воскресенье 17 февраля в Культурном центре научат малышей любить театр и… зиму :) — «вязать» добрую сказку.
Юные зрители сами участвуют в спектакле! Они побывают под тропическим дождём, превратятся в пингвинят, спасут тушканчика от гремучей змеи, вылечат жирафа от простуды — и у них будет ещё много интересных приключений. А главное, они узнают, какая разная бывает зима на земном шаре. Начало в 11:00. Стоимость билетов 600 руб. Приглашают всего 15 малышей (взрослых билетов больше)
Добрая и познавательная история о том, как Снегурочка с помощью волшебной варежки показала девочке Варе зиму в разных уголках земли. Интересные приключения, забавные перевоплощения и новые друзья! Малыши от от 1 до 6 лет смотрят, слушают, участвуют и играют! После показа зрители получают фотографии своих малышей и приятные подарки!
В зимнее воскресенье 17 февраля в Культурном центре мы будем учить малышей любить театр и… зиму :) — «вязать» добрую сказку.
Юные зрители сами участвуют в спектакле! Они побывают под тропическим дождём, превратятся в пингвинят, спасут тушканчика от гремучей змеи, вылечат жирафа от простуды — и у них будет ещё много интересных приключений. А главное, они узнают, какая разная бывает зима на земном шаре.
Все куклы для спектакля вязаные и выполнены вручную, а в руках у профессиональных актёров они по-настоящему оживают и наполняются энергией, которой щедро делятся с маленькими зрителями.
Автор сценария и режиссер: Надежда Сакмарова — актриса, режиссёр, педагог и основатель театра-студии «Персонаж» и бэби-театра «Персонажик» в Зеленограде.
Артисты театра приглашают: «Будем рады подарить вашим детям частичку зимнего волшебства!».
После спектакля-игры малыши получают небольшие подарки, а родители — фотографии своих детей в электронном виде!
Приглашаем вас на замечательное представление зеленоградского бэби-театра в уютном помещении нашего Культурного центра!
Приглашаем всего 15 малышей (взрослых билетов больше)! Присутствие хотя бы одного взрослого с каждым ребенком обязательно! Каждый билет (отдельно на ребенка и отдельно на взрослого) стоит 600 рублей. Справки: (499) 762-42-10 (по будням с 10 до 19 часов).
И пару отзывов о спектакле:
Алексей: Спасибо за спектакль. И нам, родителям и, главное, детям он понравился. Дети сразу почувствовали себя полноценными актерами и совсем не стеснялись участвовать в спектакле и выполнять весёлые задания. В зале было очень уютно и по-домашнему. Спасибо за созданное хорошее настроение и ощущение праздника. Не раз во время спектакля ловил себя на том, что сижу и улыбаюсь. Детям пришлись по душе вязанные герои и после спектакля они попросили маму связать им шапочки пингвинов.
Юлия: Очень классный спектакль для малышей, ждём весенней темы спектакля. Придём ещё раз обязательно!
P. S. Отличный способ для детей понять театр и полюбить!
- Мы отличаемся!
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- Магазин "Я сама"
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