Добрая и познавательная история о том, как Снегурочка с помощью волшебной варежки показала девочке Варе зиму в разных уголках земли. Интересные приключения, забавные перевоплощения и новые друзья! Малыши от от 1 до 6 лет смотрят, слушают, участвуют и играют! После показа зрители получают фотографии своих малышей и приятные подарки!

В зимнее воскресенье 17 февраля в Культурном центре мы будем учить малышей любить театр и… зиму :) — «вязать» добрую сказку.

Юные зрители сами участвуют в спектакле! Они побывают под тропическим дождём, превратятся в пингвинят, спасут тушканчика от гремучей змеи, вылечат жирафа от простуды — и у них будет ещё много интересных приключений. А главное, они узнают, какая разная бывает зима на земном шаре.

Все куклы для спектакля вязаные и выполнены вручную, а в руках у профессиональных актёров они по-настоящему оживают и наполняются энергией, которой щедро делятся с маленькими зрителями.