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Открытая лабораторная работа в Менделеево 9 февраля 11:45

Ежегодный Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделеево, который пройдёт в субботу, 9 февраля, впервые станет одной из площадок Открытой лабораторной работы. Идёт регистрация участников. Начало мероприятия — в 12:00, а в 12:45 начнется разбор задач, на который приглашаются и те, кто не писал работу.

«Открытая лабораторная работа» по физике проходит на десятках площадок в России и за рубежом 9 февраля, в День российской науки. Это глобальная просветительская акция, на которой каждый желающий может проверить свою естественно-научную грамотность. «При этом вы проверяете свою картину мира вместе с лучшими учеными страны, а значит можете задать им свои вопросы, поспорить и разобрать по косточкам каждое задание», сообщают организаторы.

В Менделееве «Открытую лабораторную» проведет завлаб Илья Оводов — выпускник МФТИ, призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, программист-аналитик в области компьютерного зрения.

Принять участие могут все желающие — дети, подростки и взрослые. Рекомендуется участвовать школьникам от 7 класса и старше, но не запрещено попробовать себя в решении заданий и более младшим.

Участников просят прибыть в место проведения «Открытой лабораторной» в Менделеево к 11:45.
Адрес: КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево (улица Куйбышева, 11). Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке №467 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).

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