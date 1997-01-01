«Открытая лабораторная работа» по физике проходит на десятках площадок в России и за рубежом 9 февраля, в День российской науки. Это глобальная просветительская акция, на которой каждый желающий может проверить свою естественно-научную грамотность. «При этом вы проверяете свою картину мира вместе с лучшими учеными страны, а значит можете задать им свои вопросы, поспорить и разобрать по косточкам каждое задание», сообщают организаторы.

В Менделееве «Открытую лабораторную» проведет завлаб Илья Оводов — выпускник МФТИ, призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, программист-аналитик в области компьютерного зрения.

Принять участие могут все желающие — дети, подростки и взрослые. Рекомендуется участвовать школьникам от 7 класса и старше, но не запрещено попробовать себя в решении заданий и более младшим.

Участников просят прибыть в место проведения «Открытой лабораторной» в Менделеево к 11:45.

Адрес: КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево (улица Куйбышева, 11). Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке №467 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).