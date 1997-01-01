Книга «Приключения Тима в мире бактерий» вышла в осенью 2018 года и сразу стала бестселлером, получив самые высокие в книжном сообществе. Авторы лично презентовали книгу на выставке Нон-фикшен, книга также участвует в конкурсе «Книга года: выбирают дети».

У главного героя книги, мальчика Тима, неожиданно заболела мама, и папа взял сына с собой на работу — в самую настоящую научную лабораторию. А там чего только нет! И кластеры (это такие гигантские компьютеры), и электронные микроскопы и вращающиеся с бешенной скоростью центрифуги (похожие на те, что у космонавтов, только поменьше), и даже лабораторный реактор! Будучи любознательным ребёнком, Тим не упускает свой шанс и пользуясь случаем задает папе волнующие его вопросы, а также интересуется всем, что видит вокруг себя.

А потом Тим уменьшается до размера микроба и с помощью своего друга бактероида отправляется в путешествие по телу в поисках лекарства для мамы. Забегая вперед, откроем секрет: Тим найдет хорошие бактерии, из которых папа сделает лекарство и спасет маму.