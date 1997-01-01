В субботу 16 февраля — День детского издательства Clever в КЦ «Зеленоград»: книги со специальной скидкой, игротека, встречи с авторами и редакторами, мастер-классы и лекции для родителей
Вход на книжную ярмарку и на все активности — свободный. Известное издательство активити-книг для детей, литературы для подростков, пособий для родителей и настольных игр проводит большие выездные мероприятия в Московской области редко, ловите эту возможность! Начало в 11:00.
- Книжная ярмарка со специальными ценами: на 25 — 30% ниже тех, по которым книги реализуются на сайте издательства
- Игротека — веселые и развивающие семейные и детские игры
- Мастер-классы и презентации книг для малышей и более старших детей, включая подростков
- Интересные встречи с авторами книг и развивающих игр, мастер-классы от редакторов издательства и другие сюрпризы
Издательство Clever издает развивающую и познавательную, учебную и художественную литературу, научно-популярные и игровые издания, а также книги по воспитанию детей — и делает это на очень высоком уровне.
- 11:00 — 20:00 книжная ярмарка и консультации по подбору книг на разный возраст и задачи родителей
- 14:00 — 18:00 дополнительные развлекательно-обучающие мероприятия
«Микробиология для дошкольников — и не только!»
Интерактивная встреча с авторами книги «Приключения Тима в мире бактерий»
14:00 — 15:00 Встреча для родителей с детьми (5+)
Встреча с настоящими учеными: биоинформатиками и по совместительству авторами книги «Приключения Тима в мире бактерий». Саша Тяхт, Дима Алексеев, Алла Тяхт поделятся невероятными фактами из мира микробиологии, а для наглядности прихватят с собой микроскоп.
Книга «Приключения Тима в мире бактерий» вышла в осенью 2018 года и сразу стала бестселлером, получив самые высокие в книжном сообществе. Авторы лично презентовали книгу на выставке Нон-фикшен, книга также участвует в конкурсе «Книга года: выбирают дети».
У главного героя книги, мальчика Тима, неожиданно заболела мама, и папа взял сына с собой на работу — в самую настоящую научную лабораторию. А там чего только нет! И кластеры (это такие гигантские компьютеры), и электронные микроскопы и вращающиеся с бешенной скоростью центрифуги (похожие на те, что у космонавтов, только поменьше), и даже лабораторный реактор! Будучи любознательным ребёнком, Тим не упускает свой шанс и пользуясь случаем задает папе волнующие его вопросы, а также интересуется всем, что видит вокруг себя.
А потом Тим уменьшается до размера микроба и с помощью своего друга бактероида отправляется в путешествие по телу в поисках лекарства для мамы. Забегая вперед, откроем секрет: Тим найдет хорошие бактерии, из которых папа сделает лекарство и спасет маму.
Развлекательная зона для родителей с детьми Продолжительность — 4 часа: с 14:00 до 18:00
Одновременно проводятся несколько игр на разный возраст.
- Популярная география, например «Прогулки из шкатулки» по тематике «100 чудес света» (возраст 6+)
Дети совершат путешествие вокруг света и узнают много нового о 100 чудесах мира, большинство из которых входит в знаменитый Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- архитектурные шедевры
- известные национальные парки
- удивительные растения
- исчезающие животные
- природные объекты
Открывайте для себя увлекательный мир загадок и приключений, изучайте новые города и страны, отвечайте на вопросы и разгадывайте тайны устройства мира!
- Игры-пятиминутки на внимательность, сообразительность и скорость реакции (возраст 4+)
Кто кого? Поймай меня! Верю или не верю? — всё это настольные игры, которые помогут объединить за одним столом малышей и родителей, ведь они развивают логику, скорость реакции, воображение и даже актерское мастерство. Наша цель — научиться быть внимательным, отработать навыки счета, победить соперников и показать все свои таланты.
- Викторина чемпионов (Темы: «Человеческое тело», «Страны мира», «Первобытный человек», «Космос», «Великие ученые», «Великие художники») (возраст 9+)
Игры-энциклопедии, включает 50 карточек с самыми интересными фактами в мире, карточки разбиты на темы и уровни сложности. 150 вопросов и ответов, интересных взрослым и детям. Чем больше знаешь, тем больше очков наберёшь! Проверяем знания, узнаем удивительные подробности и становимся настоящими чемпионами! Цель — набрать максимальное количество очков, правильно отвечая на вопросы викторины.
А для самых маленьких будет организована игровая зона «Найди и покажи».
15:00 — 16:00 и 17:00 — 18:00
Ведущая: Елена Ульева, известный педагог и автор издательства Clever
Мастер-класс для родителей с детьми (3 — 7 лет)
Как привить любовь к чтению с раннего возраста? — Ответ на этот вопрос знает Елена Ульева — автор книг, изданных совокупным тиражом более двух миллионов экземпляров, педагог с 20 летним опытом работы в школе.
В основе её пособий лежит авторская методика раннего развития через творчество. Эта методика нашла отражение в серии «Первое чтение».
На мастер-классе с автором дети будут знакомиться с новыми увлекательными сказками из серии книг для первого чтения: «Верные друзья», «Добрый светлячок», «Маленькие мечтатели», изготавливая одновременно поделки из разных материалов, которые можно будет забрать с собой. Путешествие в мир сказки с помощью творчества. После мастер-класса, автор даст консультации родителям о том, как приобщить ребенка к чтению. Будьте уверены — ваш ребенок полюбит чтение и творчество!
16:00 — 17:00 Мы затронем темы, которые будут интересны родителям детей в возрасте от 6 до 12 лет
- Что может заинтересовать ребенка, чтобы он полюбил чтение?
- Приключения, привидения и волшебство: чему на самом деле учат герои книг?
- Какие современные книги для детей станут классикой?
Обсудим эти и другие вопросы + прочитаем отрывок из романа «Странное происшествие на Тенистой улице».
Параллельно для детей мастер-класс по рисованию комиксов и игра «Настоящий детектив» в зоне игротеки.
Мы — дружная и энергичная команда профессионалов, увлеченных и объединенных любовью к детям и книгам. Наша миссия: мы создаем мир идей для счастья взрослых и детей! Мы руководствуемся ею каждый день, придумывая, создавая и продавая наши книги.
Наши книги:
- нравятся детям и родителям, бабушкам и дедушкам, нам самим и нашим партнерам;
- сближают детей и родителей, помогают им с удовольствием общаться и проводить время вместе;
- развивают самые важные жизненные навыки.
Как мы это делаем?
- Работаем с профессионалами высочайшего уровня, чтобы создавать уникальный и востребованный контент для наших книг. Из тысяч авторов и художников во всем мире мы выбираем лучших экспертов в детских книгах: педагогов, находящихся на острие научной мысли, иллюстраторов, знающих и понимающих вкусы детей.
- В своих изданиях мы учитываем возрастные особенности развития ребенка и выбираем книги так, чтобы они были и интересны, и полезны для детей. Наши издания полностью соответствуют государственным стандартам образования, с нами работают передовые педагоги, психологи и врачи-педиатры, поэтому мы вошли в перечень издательств учебной литературы Министерства образования и науки РФ.
- Очень внимательно следим за качеством наших изданий и работаем с лучшими типографиями и используем только органические материалы. Все краски и бумага, используемые нами при изготовлении книг, экологичны и прошли сертификацию для использования в детской полиграфической продукции.
— Поддерживаем обратную связь с нашими пользователями: а это более миллиона человек только в наших социальных сетях!
В 2018 году Clever открыл издательство в США, — это по-настоящему мировое признание!
Посмотреть видеоролик об издательстве, узнать больше и познакомиться с книгами всегда можно на сайте clever-media.ru!
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