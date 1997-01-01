Эта удивительная история об индийском слоне Прабу, его подруге мухе Ларисе, Летающей стране и настоящих чудесах, в которые можно и нужно верить. Спектакль с интерактивными моментами, с авторской музыкой, очень трогательный и добрый.

Все проекты «Летающих зверей» не только интересные, но и полезные.

Авторы пьесы — художественный руководитель «Летающих зверей» Михаил Сафронов и Светлана Бень.

Продолжительность: 50 мин.

Рекомендуемый возраст: от 4-х до 10 лет.



Контактный номер: 8(903)1921417

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