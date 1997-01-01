Библиотеки Зеленограда и ЗелКультПроект объявляет февраль месяцем Питерских театров в Зеленограде! В гости едет благотворительный медиа-бренд «Летающие звери» и театр «МюрегО» со спектаклем «Лёгкий слон». Спектакль «Легкий слон» научит летать и маленьких, и больших, и даже тех, кто весит больше тонны. Ведь самое главное, чтобы взлететь, не крылья, самое главное — счастье! Спектакль покажут 10 февраля в Библиотеке театра и кино (корпусе 1462). Начало в 11:00. Стоимость билетов: 800 рублей — детский, 300 рублей — взрослый, детский льготный (многодетным, инвалидам при предъявлении документа на входе) — 640 рублей. Часть средств со спектакля идёт на лечение тяжелобольных детей.
Эта удивительная история об индийском слоне Прабу, его подруге мухе Ларисе, Летающей стране и настоящих чудесах, в которые можно и нужно верить. Спектакль с интерактивными моментами, с авторской музыкой, очень трогательный и добрый.
Все проекты «Летающих зверей» не только интересные, но и полезные.
Авторы пьесы — художественный руководитель «Летающих зверей» Михаил Сафронов и Светлана Бень.
Продолжительность: 50 мин.
Рекомендуемый возраст: от 4-х до 10 лет.
Контактный номер: 8(903)1921417
Купить электронный билет можно здесь
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