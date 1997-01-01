Концерт уникального хора Валаамского монастыря состоится 27 января в театральном зале культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Коллектив выступит с рождественской программой «Свет Христов просвещает всех». Начало в 18:00.
Зрители услышат древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, из первых веков христианства, откуда берет истоки знаменный, или, как теперь его называют на острове, валаамский распев.
В программе прозвучат и рождественские композиции Аргентины, Болгарии, Греции, Грузии, Сербии на языке оригиналов, а также редко исполняемые Ave Maria Астора Пьяцоллы и «Паломничество» Ариэля Рамиреса, которое в России больше известно как мелодия из передачи «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа.
В концерт включены, кроме прочего, произведения композиторов Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова и сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.
Хор Валаамского монастыря официально был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители — Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме.
Концерт продлится полтора часа без антракта. Рекомендуемый возраст: 6+. Цена билетов — от 700 до 1 800 рублей.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте КЦ «Зеленоград».
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