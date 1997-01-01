Борису Лаврентьеву 77 лет, и это его первый сольный концерт в Зеленограде. А поёт он хорошо. Борис Андреевич долгое время руководил «Театром песни» в зеленоградском Дворце творчества, был первым руководителем Дворца культуры и хора «Ковчег», замдиректора Дворца творчества, лауреат множества смотров, конкурсов, фестивалей, почетный работник образования. В 2011 году поставил мюзикл «Mamma mia!» — «Театр песни» с огромным успехом показал премьеру на сцене Дворца творчества.



«Прозвучат старые забытые и новые эстрадные песни, песни грустные и веселые, медленные и быстрые, — анонсирует свой концерт Борис Лаврентьев. — Песни на все вкусы».



В 2011 году в интервью Zelenograd.ru Борис Андреевич рассказал об истории создания ДК, хора «Ковчег», «Театра песни», своей работе во Дворце творчества.