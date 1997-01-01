Культурный центр «Зеленоград» возобновляет работу популярного Клуба общения на английском языке! На встречах вы сможете поддерживать ключевой навык — устное общение на английском на разнообразные темы, убирая языковой барьер, расширяя словарный запас, узнавая актуальные в современном общении фразы и обретая новые знакомства, которые позволят поддерживать English speaking дальше. В январе 2019 года партнер Клуба — Language Link. Встречи пройдут 16, 23, 30 января. Начало в 19:00. Вход свободный. Участие бесплатное, но предварительная онлайн-регистрация обязательна! Количество мест ограничено. Уровень английского: Intermediate и выше.
В январе проводить встречи Клуба будет преподаватель школы Language Link — носитель языка Гийом, с которым вы сможете познакомиться и прокачать свои навыки английского.
(В связи с апдейтом в плане работы школы, произошла замена преподавателя на встречи Клуба: Гийом вместо Misha).
Обратите внимание: для участия в общении необходимо, чтобы ваш уровень владения английским был не ниже среднего (Intermediate).
В январе 2019 года партнер нашего Клуба — Language Link — сеть языковых центров, предоставляющая полный спектр языковых услуг: иностранные языки для детей и взрослых, подготовка и сдача международных Кембриджских экзаменов по английскому языку, обучение за рубежом и каникулярные поездки в языковые лагеря в Подмосковье и др. Школы Language Link успешно работают и в нашем Зеленограде (в корпусах 402 и 1649).
Гугл-форма для обязательной регистрации:
На 16 января: https://goo.gl/h9o2DH
На 23 января: https://goo.gl/uCkYby
На 30 января: https://goo.gl/9YL44b
Справки по телефону (499)762-4210 (в будние дни с 10 до 19 часов).
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
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