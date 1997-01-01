В январе проводить встречи Клуба будет преподаватель школы Language Link — носитель языка Гийом, с которым вы сможете познакомиться и прокачать свои навыки английского.

(В связи с апдейтом в плане работы школы, произошла замена преподавателя на встречи Клуба: Гийом вместо Misha).

Обратите внимание: для участия в общении необходимо, чтобы ваш уровень владения английским был не ниже среднего (Intermediate).

В январе 2019 года партнер нашего Клуба — Language Link — сеть языковых центров, предоставляющая полный спектр языковых услуг: иностранные языки для детей и взрослых, подготовка и сдача международных Кембриджских экзаменов по английскому языку, обучение за рубежом и каникулярные поездки в языковые лагеря в Подмосковье и др. Школы Language Link успешно работают и в нашем Зеленограде (в корпусах 402 и 1649).

Гугл-форма для обязательной регистрации:

На 16 января: https://goo.gl/h9o2DH

На 23 января: https://goo.gl/uCkYby

На 30 января: https://goo.gl/9YL44b

Справки по телефону (499)762-4210 (в будние дни с 10 до 19 часов).