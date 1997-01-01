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Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» 21 февраля 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» состоится 21 февраля в КЦ «Зеленонград». Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «Сурганова и Оркестр» — это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным. Умение сочетать несочетаемое — главная особенность коллектива. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей.

15 лет группе «Сурганова и оркестр»!

Этой группой восхищаются как юные ценители качественной живой музыки, так и искушенные меломаны.

Почему?

Все просто:

  • В застоявшейся музыкальной индустрии Сурганова позволяет себе независимость от форматов и ломает стереотипы;
  • Не будучи форматной, она остается модной и актуальной в топе российских артистов;
  • Она создает душевную и уютную атмосферу в камерных театрах и при этом собирает главные площадки страны — многотысячные «Крокус» и Московский Кремль;
  • Только она может положить стихи Бродского и Ахматовой на музыку так, что за это не стыдно;
  • Только она все время разная: выпустив громкий рок-альбом, может резко изменить траекторию, взять в состав струнный квартет и объехать все филармонии страны с классической программой, а следом выпустить диско-ремиксы с модным диджеем;
  • Только после ее концертов зрители говорят: «Вы изменили мою жизнь!», пишут сотни писем о том, как ее песни помогли выстоять и пережить сложные времена, как они вдохнули в людей радость жизни и надежду.

Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «Сурганова и Оркестр» — это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным — визитные карточки группы.

Умение сочетать несочетаемое — главная особенность коллектива.

Светлана — желанный гость в ключевых теле- и радиоэфирах, хэдлайнер главных рок-фестивалей страны и — фаворит поэтического Пушкинского фестиваля, спикер музея Цветаевой, гость «Своей колеи» Высоцкого. Победитель караоке ТВ-шоу «Живой звук» и — тонкий интерпретатор поэзии Серебряного века на сцене БДТ.

«Сурганова и Оркестр» — обладатели нескольких «золотых дисков», а также (внимание!) самый концертирующий коллектив страны, лидер хит-парадов «Нашего радио».

Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

На больших юбилейных концертах зрителей ждут новые эксперименты, подарки от группы и конечно все, ставшие легендарными, хиты группы!

Поздравить группу с 15-летием и насладиться лучшим, что создано ими за эти годы, спешите на главном юбилейном концерте в КЦ «Зеленоград».

Группа ВКонтакте.

Купить билеты можно по ссылке.

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