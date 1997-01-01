Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «Сурганова и Оркестр» — это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным — визитные карточки группы.

Умение сочетать несочетаемое — главная особенность коллектива.

Светлана — желанный гость в ключевых теле- и радиоэфирах, хэдлайнер главных рок-фестивалей страны и — фаворит поэтического Пушкинского фестиваля, спикер музея Цветаевой, гость «Своей колеи» Высоцкого. Победитель караоке ТВ-шоу «Живой звук» и — тонкий интерпретатор поэзии Серебряного века на сцене БДТ.

«Сурганова и Оркестр» — обладатели нескольких «золотых дисков», а также (внимание!) самый концертирующий коллектив страны, лидер хит-парадов «Нашего радио».

Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

На больших юбилейных концертах зрителей ждут новые эксперименты, подарки от группы и конечно все, ставшие легендарными, хиты группы!

Поздравить группу с 15-летием и насладиться лучшим, что создано ими за эти годы, спешите на главном юбилейном концерте в КЦ «Зеленоград».

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Купить билеты можно по ссылке.