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Большой сольный концерт автора-исполнителя Бранимира 22 декабря 20:00 Паб "Rebel PUB" Возраст 18+

22 декабря на концертной площадке Rebel Pub состоится большой сольный концерт автора-исполнителя из Волгограда — Бранимира. Сталинградской дарк-фолк, своей отчаянной честностью перед слушателями и до мурашек меткими цепкими строками, снова заставит наши сердца биться в унисон, замирать и биться ещё сильнее. Начало концерта в 20:00. Вход свободный.

Как добраться: https://vk.com/topic-57628975_32695435

Страница мероприятия ВК: https://vk.com/branimirzelenograd

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