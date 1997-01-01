22 декабря на концертной площадке Rebel Pub состоится большой сольный концерт автора-исполнителя из Волгограда — Бранимира. Сталинградской дарк-фолк, своей отчаянной честностью перед слушателями и до мурашек меткими цепкими строками, снова заставит наши сердца биться в унисон, замирать и биться ещё сильнее. Начало концерта в 20:00. Вход свободный.
Как добраться: https://vk.com/topic-57628975_32695435
Страница мероприятия ВК: https://vk.com/branimirzelenograd
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