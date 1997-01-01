В дружелюбном пространстве гостиной Библиотеки театра и кино, организованном в виде большой игровой зоны, где маленьким гостям «Первой ёлки» можно ползать, танцевать и рисовать, дадут концерт музыканты Национального филармонического оркестра России, которые объединились в проекте «BabyConcert». Во время концерта малыши и их родители услышат лучшие произведения классической музыкальной культуры таких выдающихся композиторов, как М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, созданных по произведениям А.С.Пушкина. Также в концерте прозвучат сказочные произведения И.Штрауса, Ф.Крейслера, Г. Манчини, Д.Гершвина, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова, и популярные детские новогодние песни.

Регистрация на сайте: www.zelbiblio.ru

Всего 40 семей!

После концерта произойдёт знакомство малышей со сказочными героями: снеговиками, с Учёным Котом, затейницей ручной Белочкой и Дедом Морозом.

Завершится «Первая Ёлка» большой фотосессией в сказочной фотозоне.