Библиотека театра и кино № 252 (корпус 1462) приглашает детей и родителей 3 января на Музыкально-театрализованную программу «Первая ёлка» для детей от 1 года до 4 лет. Для детей будет организована большая игровая зона. Прозвучат произведения М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и популярные детские новогодние песни. Открыта регистрация. Количество мест ограничено. Завершится «Первая Ёлка» большой фотосессией в сказочной фотозоне. Начало в 17:00. 4 января Библиотека театра и кино № 252 приглашает детей совершить экскурс в историю древних форм литературных произведений на примере библейских преданий, сказок и басен. В первой части рождественского представления гости увидят теневой спектакль «Рождество» фольклорного театра «Ученый медведь». Во второй части рождественской ёлки ребята самостоятельно создадут теневой театр и изготовят пальчиковых кукол. По окончании представления все желающие смогут изготовить свечу в качестве сувенира на память и зажечь ее в рождественскую ночь. Начало в в 17:00. Открыта регистрация, количество мест ограничено.
В дружелюбном пространстве гостиной Библиотеки театра и кино, организованном в виде большой игровой зоны, где маленьким гостям «Первой ёлки» можно ползать, танцевать и рисовать, дадут концерт музыканты Национального филармонического оркестра России, которые объединились в проекте «BabyConcert». Во время концерта малыши и их родители услышат лучшие произведения классической музыкальной культуры таких выдающихся композиторов, как М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, созданных по произведениям А.С.Пушкина. Также в концерте прозвучат сказочные произведения И.Штрауса, Ф.Крейслера, Г. Манчини, Д.Гершвина, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова, и популярные детские новогодние песни.
Регистрация на сайте: www.zelbiblio.ru
Всего 40 семей!
После концерта произойдёт знакомство малышей со сказочными героями: снеговиками, с Учёным Котом, затейницей ручной Белочкой и Дедом Морозом.
Завершится «Первая Ёлка» большой фотосессией в сказочной фотозоне.
В преддверии Рождества Христова Библиотека театра и кино № 252 приглашает детей совершить экскурс в историю древних форм литературных произведений на примере библейских преданий, сказок и басен.
Регистрация по ссылке на сайте www.zelbiblio.ru
Всего 60 детских мест!
В первой части рождественского представления гости увидят теневой спектакль «Рождество» фольклорного театра «Ученый медведь» по мотивам традиционных преданий, в которых звучат народные песни, колядки, загадки под аккомпанемент живых инструментов — гуслей, цитры, различных флейт, жалейки, бузуки (греческого инструмента наподобие мандолины), гонга, варгана, а также трещотки, шумелок и звенелок. В спектакле будет показана традиционная рождественская история — зрители увидят Марию, Иосифа, рождение Младенца Иисуса, поклонение трех волхвов, дворец царя Ирода. По окончании теневого спектакля гостей ждут игры под музыку народных инструментов.
Во второй части рождественской ёлки гости узнают о том, как фольклор стал основой для создания литературной сказки, как басня прошла в своем развитии фольклорную стадию — и уже самостоятельно создадут теневой театр. Ребята изготовят пальчиковых кукол — героев сказок А.С.Пушкина и басен И.А.Крылова, а затем поставят зарисовки по мотивам произведений авторов. По окончании представления все желающие смогут в уютной обстановке изготовить свечу в качестве сувенира на память и зажечь ее в рождественскую ночь.
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