Всемирно известный кофе и сеть кофеен Starbucks приглашают 23 декабря к 13:30 в КЦ «Зеленоград» на мастер-класс по завариванию кофе, который проведет Чемпион бариста Старбакс России 2018, Кристина Миронова. Вход свободный.
Будет проведена профессиональная дегустация, вас научат разбираться во всех тонкостях вкуса кофе. Все желающие угостятся бесплатным кофе и будет сделана скидка 3% на любой напиток по кодовому слову в кофейне STARBUCKS Zеленопарк.
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