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Лекция из цикла «История изобразительного искусства и дизайна» 22 декабря 16:30 Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410) Возраст 6+

Лекция из цикла «История изобразительного искусства и дизайна», посвященная истории развития упаковки предметов быта с 1900 по 2000 г. г состоится 22 декабря в Выставочном зале Зеленограда (корпус 1410). Темы: методы и приемы, материалы, технологии производства и оформления, реклама и фирменный стиль в упаковке. Начало в 16:30. Вход свободный.

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