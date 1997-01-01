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Выставка О’ЛИВЬЕ и цикл лекций «Искусство новейшего времени» 8 декабря - 20 января,15 декабря 16:30-17:30 Возраст 3+

В Выставочном зале Музея Зеленограда проходит новогодняя выставка O' Live Yeah! (О'Ливье) художников, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, медиаарта и оригинальных техник. Выставка будет работать до 20 января 2019 года.

Одновременно музей запускает цикл лекций «Искусство новейшего времени» — первая лекция состоится 15 декабря в 16:30. На выставку и лекции приглашают взрослых и детей.

Участники выставки O' Live Yeah! — художники из Зеленограда, Москвы и Санкт-Петербурга. «Концепция выставки — это предновогодний праздничный „салат оливье“: горох — это молодые и „зеленые“, свежие авторы, оливки — опытные зрелые творцы» , — рассказал Zelenograd.ru один из участников выставки. В целом выставка познакомит посетителей с различными методами и техниками современного искусства.

Цикл лекций «Искусство новейшего времени» будет посвящён истории изобразительного искусства и дизайна, знакомству с направлениями в изобразительном искусстве (живопись и графика 1900 — 2010 гг., перфомансы и стритарт), а также с творческими биографиями художников. Лекции будут проходить ежемесячно, в течение всего года.

Во время работы выставки запланированы детские экскурсии и занятия для детей о восприятии искусства, встречи с художниками.

Выставка работает до 20 января 2019 года по адресу: Зеленоград, улица Михайловка, корпус 1410, Выставочный зал Музея Зеленограда. Режим работы — 10:00—18:00, четверг 13:00—22:00, выходные — понедельник и последняя пятница месяца.

Входной билет в Выставочный зал стоит 150 рублей (100 рублей для льготников). В третье воскресенье каждого месяца (16 декабря и 20 января) — вход бесплатный.

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