Новый год — любимый всеми праздник, в который так приятно дарить и получать подарки от самых близких людей. В Культурном центре «Доброволец» (корпус 514а) в рамках Сетевой акции «Добрый новый год» 17 декабря состоится мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки — символа года. Начало в 14:00. 19 декабря состоятся мастер-класс по скрапбукингу. Можно будет сделать новогоднюю открытку. Начало в 15:00. Участие в мастер-классах бесплатное.
Любой праздник непременно сопровождается поздравлениями и подарками. В Новый год мы стремимся пожелать счастливой жизни всем своим близким и родным. Часто для этого люди покупают открытки, пишут письма и выбирают сюрпризы. Вдвойне приятно, когда подарок сделан своими руками, ведь в него вложена частичка души. И уж, конечно, детям очень интересно будет мастерить такие подарочки. Также новогодняя символика в дизайне жилья играет немаловажную роль. В новом 2019 году роль такого героя играет животное поросенок.
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