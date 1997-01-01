Любой праздник непременно сопровождается поздравлениями и подарками. В Новый год мы стремимся пожелать счастливой жизни всем своим близким и родным. Часто для этого люди покупают открытки, пишут письма и выбирают сюрпризы. Вдвойне приятно, когда подарок сделан своими руками, ведь в него вложена частичка души. И уж, конечно, детям очень интересно будет мастерить такие подарочки. Также новогодняя символика в дизайне жилья играет немаловажную роль. В новом 2019 году роль такого героя играет животное поросенок.