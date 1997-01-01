Комментировать
Бесплатные новогодние мастер-классы в КЦ «Доброволец» 17 - 14 декабря,19 декабря 15:00-16:00 Культурный центр "Доброволец" (корпус 514а) Возраст 7+

Новый год — любимый всеми праздник, в который так приятно дарить и получать подарки от самых близких людей. В Культурном центре «Доброволец» (корпус 514а) в рамках Сетевой акции «Добрый новый год» 17 декабря состоится мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки — символа года. Начало в 14:00. 19 декабря состоятся мастер-класс по скрапбукингу. Можно будет сделать новогоднюю открытку. Начало в 15:00. Участие в мастер-классах бесплатное.

Любой праздник непременно сопровождается поздравлениями и подарками. В Новый год мы стремимся пожелать счастливой жизни всем своим близким и родным. Часто для этого люди покупают открытки, пишут письма и выбирают сюрпризы. Вдвойне приятно, когда подарок сделан своими руками, ведь в него вложена частичка души. И уж, конечно, детям очень интересно будет мастерить такие подарочки. Также новогодняя символика в дизайне жилья играет немаловажную роль. В новом 2019 году роль такого героя играет животное поросенок.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама