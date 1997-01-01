Откликаясь на приглашение фонда «Старость в радость», КЦ «Зеленоград» присоединяется к Благотворительной акции «Добрый новый год» и предлагает подготовить добрые подарки одиноким бабушкам и дедушкам.

На мастер-классах в воскресенье 23 декабря в нашем КЦ мы предложим вам смастерить приятную и нужную поделку в подарок одиноким людям — все материалы, инструкции и сопровождение мы предоставим! Приходите к нам к 13:30 — у вас будет 2 часа, чтобы подготовить подарок (а то и не один). Вход свободный. На отдельные мастер-классы необходима регистрация

Есть и другой вариант — принести готовый подарок из «списка желаний» подопечных фонда. Мы принимаем такие подарки ежедневно с 11:00 до 21:00 на стойке администрации Культурного центра.

Все подарки, купленные вами заранее и сделанные своими руками на наших мастер-классах, мы доставим в Фонд, а его сотрудники развезут Новогодние сюрпризы бабушкам и дедушкам в домах престарелых по всей России!