Откликаясь на приглашение фонда «Старость в радость», КЦ «Зеленоград» присоединяется к Благотворительной акции «Добрый новый год» и предлагает подготовить добрые подарки одиноким бабушкам и дедушкам.
На мастер-классах в воскресенье 23 декабря в нашем КЦ мы предложим вам смастерить приятную и нужную поделку в подарок одиноким людям — все материалы, инструкции и сопровождение мы предоставим! Приходите к нам к 13:30 — у вас будет 2 часа, чтобы подготовить подарок (а то и не один). Вход свободный. На отдельные мастер-классы необходима регистрация
Есть и другой вариант — принести готовый подарок из «списка желаний» подопечных фонда. Мы принимаем такие подарки ежедневно с 11:00 до 21:00 на стойке администрации Культурного центра.
Все подарки, купленные вами заранее и сделанные своими руками на наших мастер-классах, мы доставим в Фонд, а его сотрудники развезут Новогодние сюрпризы бабушкам и дедушкам в домах престарелых по всей России!
Фонд работает с одинокими пенсионерами и пожилыми инвалидами и рассказывает о себе так: «Наша главная задача — улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат».
Акция фонда помогает не только уделить внимание его подопечным в канун самого волшебного праздника, но и позволяет всем желающим принять участие в маленьком добром чуде, которое каждому по силам.
Мастер-классы от нашего партнера — компании «Леруа Мерлен»
Вариант 1: Настенная полка-ключница (13:30 — 14:30, 6+)
Создайте своими руками незаменимого помощника в любом доме — оригинальную полку-ключницу. Готовое изделие передается в подарок подопечным Фонда.
Ссылка для обязательной регистрации (мастер-класс ограничен 10 участниками): https://goo.gl/vv9hWb
Вариант 2: Шкатулка из дерева (14:30 — 15:30, 6+)
Смастерите шкатулку, которая поможет наиболее рационально организовать хранение маленьких ценных и памятных вещей. Готовое изделие передается в подарок подопечным Фонда.
Ссылка для обязательной регистрации (мастер-класс ограничен 10 участниками): https://goo.gl/6cV6cT
2. Мастер-классы от Культурного центра «Зеленоград» 23 декабря с 13.30 до 15.30 (6+)
Регистрация не требуется. Расходные материалы обеспечиваем мы. От вас — только творчество и добрые мысли. :)
Варианты поделок (готовое изделие передается в подарок подопечным Фонда):
- Открытка в технике оригами «Елочка»
- Открытка в технике скрапбукинг «Волшебное письмо»
- Открытка в технике скрапбукинг «Маленькое чудо»
- Открытка в технике бумагопластики «Добрая открытка»
- Открытка в технике аппликации «Новогодняя открытка»
- Новогодняя игрушка на праздничную ёлку
- Изготовление милой тряпичной куколки
Принимаются ежедневно с 11:00 до 21:00 на стойке администрации Культурного центра
Комплекты подарков сформированы по пожеланиям и потребностям подопечных Фонда «Старость в радость». Далее мы приводим оригинальные инструкции Фонда.
Комплект 1: для бабушек и дедушек
Собираем, в идеале, несколько пунктов из списка, чтобы получился подарок, в котором интересно разбираться, а не просто вариант «сладость и открытка». Подарочный пакет в плоском виде лучше положить в обычный пакет, чтобы он не порвался по пути к адресатам, вместе с другими элементами подарка из такого списка:
- Красочный настенный календарь (не больше А3)
- Красочная подписанная открытка с поздравлением с Новым годом
- Свежие мягкие сладости без орехов: зефир, пастила, мармелад, мягкие конфеты
- Небольшое полотенце
- Носочки «взрослых» размеров (шерсть, х/б, идеально — без резинок)
- Платочек на голову для бабушки или шапка для дедушки
- Ночная рубашка для бабушек или футболка для дедушек
- Тапочки с задником от 38 размера
- Небольшая мягкая игрушка.
Комплект 2: для персонала и нянечек
Нянечки и медсестры, повара и другие люди каждый день делают жизнь бабушек и дедушек чуточку лучше. Мы тоже хотим их поздравить! Пусть они тоже чувствуют, что мы о них помним!
Для них мы просим приносить:
- Календари и открытки
- Чай, кофе, конфеты в небольших коробках
- Шампуни, гели для душа, кремы для рук, маленькие полотенца
Будем благодарны вам и за предметы первой необходимости:
Пожалуйста, не кладите их в подарки, но приносите отдельно на любой пункт сбора.
Всегда нужны:
- Диабетические сладости на сорбите или ксилите (проверяйте, пожалуйста, срок годности)
- Подгузники для взрослых, размер L/XL (размер 3 или 4)
- Крем для рук
- Смотровые нитриловые перчатки
- Впитывающие пеленки для взрослых (размер 60х90) и влажные салфетки
- Моющие и чистящие средства (для пола и для сантехники, для посуды)
- Постельное белье (полуторное)
- Сканворды, шашки, шахматы, лото и домино
- Раскраски (детские и для взрослых), цветная бумага, пряжа для вязания, наборы для вышивания, фломастеры, пластилин
- Электробритвы, одноразовые станки и кремы для бритья
- Радиоприемники с батарейками
- Механические тонометры
Приглашаем вас присоединиться к акции «Добрый Новый год» в удобном и близком вам варианте — после 23 декабря все ваши подарки (и добрые мысли) разлетятся по одиноким пожилым людям по всей России! Спасибо — и с Наступающим Праздником!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
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