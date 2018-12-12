Конкурс будет проходить по двум номинациям — «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». В выставке принимают участие готовые, заранее собранные конструкции и проекты, созданные из любых конструкторов и их комбинаций. Конструкции должны представлять собой уникальные действующие модели механизмов, которые могут быть применены при проведении новогоднего праздника (движущийся подиум для елки, автоматический раздатчик подарков, сборщик конфетти, и т. п.). Запрещено использование моделей собранных по стандартным схемам, прилагаемым к конструкторам LEGO или другим конструкторам.

Конкурс рассчитан на школьников 7-15 лет. Для участия необходимо до 16 декабря зарегистрироваться на сайте зеленоградской студии технического творчества «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением выставки.