Конкурс пройдет 16 декабря в фойе Культурного центра. Каждому участнику предоставят выставочное место, где он сможет самостоятельно представить зрителям и судейской комиссии своего робота в действии. Жюри отберет наиболее интересные модели для финального тура, а гости проголосуют за оригинальные конструкции. Победители получат дипломы КЦ «Зеленоград». Начало в 14:00. Вход свободный. Открыт прием заявок на участие в выставке-конкурсе.
Конкурс будет проходить по двум номинациям — «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». В выставке принимают участие готовые, заранее собранные конструкции и проекты, созданные из любых конструкторов и их комбинаций. Конструкции должны представлять собой уникальные действующие модели механизмов, которые могут быть применены при проведении новогоднего праздника (движущийся подиум для елки, автоматический раздатчик подарков, сборщик конфетти, и т. п.). Запрещено использование моделей собранных по стандартным схемам, прилагаемым к конструкторам LEGO или другим конструкторам.
Конкурс рассчитан на школьников 7-15 лет. Для участия необходимо до 16 декабря зарегистрироваться на сайте зеленоградской студии технического творчества «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением выставки.
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