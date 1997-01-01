Оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в КЦ «Зеленоград» 26 декабря с программой «Времена года» (А. Вивальди, П.И. Чайковский, А. Пьяццолла) к 40-летию оркестра. Солистка — Алина Яровая (сопрано). Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 — 2500 рублей.
Тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» посвящён трём знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. В программе прозвучат: цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский. Программа исполняется без дирижёра.
В сокровищнице мировой культуры эти шедевры занимают особое место. Их популярность можно объяснить тем, что авторам удалось вложить в свои произведения глубокий философский смысл. Цикличность природных явлений они связали со сменой периодов человеческой жизни. У слушателей возникают закономерные ассоциации и чувства, пробуждающие в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.
«Времена года» Петра Ильича Чайковского — своеобразный музыкальный дневник композитора. Этот цикл из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.
Написанный в 1720-х годах цикл из 4 концертов для скрипки с оркестром «Времена года» является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко. Автору удалось выразить своё лирическое восприятие окружающего мира. Поражают воображение неистощимая изобретательность и богатство творческой фантазии композитора, использующего весь потенциал виртуозных, динамических, тембровых возможностей оркестра и солирующей скрипки.
Астор Пьяццолла, создавший свой собственный и неподражаемый музыкальный стиль, признан одним из гениальных музыкантов XX столетия. Цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» — это четыре танго, созданные композитором в 1965—1970 годах. «Моя музыка — это просто новый способ ощущения моего города…», — писал композитор. В этой музыке он поднял танго до уровня исповедальной поэмы.
Яркое сопрано Алины Яровой запоминается, трогает душу каждого слушателя! Дипломантка Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, лауреат конкурса им. Шаляпина, обладательница независимой премии «Триумф», участница молодежной оперной программы Большого Театра России (2009-2011гг.). Будучи Солисткой оперной труппы Большого Театра исполнила более двадцати партий, большинство из которых — ведущие премьерные роли.
Выпускница академии Моцарта в Экс-ан-Прованс (Франция). Выступала в Мадриде, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Пекине и др. Сотрудничает со всемирно-известными оркестрами: Национальный филармонический оркестр, Виртуозы Москвы, MusicaViva, Оркестр П. Когана; и с дирижерами: В. Спиваковым, Ф. Огиным, Ю. Башметом, Т. Курентзисом, В. Синайским, К. Мулдсом, В. Мининым и др.
Продолжает развиваться профессионально, а также благодаря своей известности привлекает внимание к важным социальным проблемам общества, активно участвует в благотворительных акциях и мероприятиях.
В 2014 году была удостоена звания Заслуженная Артистка Республики Дагестан.
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