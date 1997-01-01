Тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» посвящён трём знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. В программе прозвучат: цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский. Программа исполняется без дирижёра.

В сокровищнице мировой культуры эти шедевры занимают особое место. Их популярность можно объяснить тем, что авторам удалось вложить в свои произведения глубокий философский смысл. Цикличность природных явлений они связали со сменой периодов человеческой жизни. У слушателей возникают закономерные ассоциации и чувства, пробуждающие в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.

«Времена года» Петра Ильича Чайковского — своеобразный музыкальный дневник композитора. Этот цикл из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.

Написанный в 1720-х годах цикл из 4 концертов для скрипки с оркестром «Времена года» является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко. Автору удалось выразить своё лирическое восприятие окружающего мира. Поражают воображение неистощимая изобретательность и богатство творческой фантазии композитора, использующего весь потенциал виртуозных, динамических, тембровых возможностей оркестра и солирующей скрипки.

Астор Пьяццолла, создавший свой собственный и неподражаемый музыкальный стиль, признан одним из гениальных музыкантов XX столетия. Цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» — это четыре танго, созданные композитором в 1965—1970 годах. «Моя музыка — это просто новый способ ощущения моего города…», — писал композитор. В этой музыке он поднял танго до уровня исповедальной поэмы.